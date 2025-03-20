Син Роберта Де Ніро з'явився на публіці з довгим рожевим волоссям і в жіночому одязі (фото)

Аарон Кендрік – один із найбільш непублічних членів великої родини Де Ніро. Він нечасто виходить у світ і тримається подалі від преси.

Related video

30-річний Аарон Кендрік, син 81-річного голлівудського актора Роберта Де Ніро, разом із батьком з'явився біля готелю Greenwich у Нью-Йорку й одразу ж привернув до себе підвищену увагу. Молодий чоловік, який виходить на червоні доріжки в елегантних костюмах, йшов з машини до входу в будівлю з довгими рожевими дредами, в жіночих легінсах і ботильйонах на підборах, пише Hello.

У руках він тримав чорний рюкзак із рожевою наклейкою.

Аарон – особистість не публічна, тому ЗМІ мало що про нього знають. Він – син Роберта і 72-річної акторки Тукі Сміт, найбільш відомої своєю роллю Єви Роулі в ситкомі "227" на каналі NBC. Де Ніро і Сміт почали зустрічатися після розлучення актора з Даян Ебботт і були разом близько восьми років, з 1988 по 1996 рік. Сурогатна мати народила парі Аарона і його брата-близнюка.

Де Ніро раніше відверто розповідав про виховання дітей змішаної раси.

"Усі мої діти наполовину чорні, і в мене їх немає, навіть у мене, я приймаю деякі речі як належне. Коли люди кажуть, що кажуть своїм дітям: "Тримай руки [назовні], коли тебе зупиняють копи, тримай руки на кермі, не роби різких рухів, не опускай руки нижче, не роби цього", ви розумієте це", – зізнавався він 2020 року в ефірі The Tonight Show Starring Jimmy Fallon і запевняв, що це повинно змінитися.

Роберт підкреслив, що завжди вчив дітей вірити в себе:

"Я кажу їм: "Якщо ви хочете стати актором або хочете робити те чи це, це нормально, головне, щоб ви були щасливі. Просто не недооцінюйте себе. Це максимум, що я б сказав, – змушуйте себе трохи більше і домагайтеся того, чого ви дійсно хочете. Не бійтеся. Для них важливо знайти свою власну лінію".

Якщо Аарон тримається в тіні, то його брат-близнюк Джуліан – актор-початківець. У 2016 році він з'явився у фільмі "Сумнівна битва", де зіграли Селена Гомес і Джеймс Франко. У 2022-му йому дісталася роль молодого Барака Обами в драматичному серіалі Showtime "Перша леді".

Аарон і Джуліан Де Ніро, 1998 рік Фото: Getty Images

Джуліан вивчав інформатику і математику в Нью-Йоркському університеті, а також спробував себе в ролі аналітика. У 2018 році він навіть опублікував дослідження під назвою "Чого хоче світ" у The Washington Post. У матеріалі він показав результати глибокого аналізу Twitter (зараз Х), який провів разом зі своїм професором і однокурсником, щоб з'ясувати, "чого люди найбільше прагнули у 2018 році".

Загалом у Роберта Де Ніро семеро дітей. Наймолодша дочка актора, Джія, народилася 2023-го від його подруги Тіффані Чен. Крім Джії, Де Ніро також є батьком шістьох інших дітей. У нього є 53-річна дочка Дрена і син 48-річний Рафаель від колишньої дружини Даянн Еббот, близнюки Джуліан і Аарон від Туки Сміт, а також 27-річний Еліот і 12-річна Хелен Грейс, яких він ділить із колишньою дружиною Грейс Гайтауер.

Раніше Фокус писав, що Роберт Де Ніро розкрив перше слово маленької дочки.