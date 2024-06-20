80-летний Роберт Де Ниро раскрыл первое слово маленькой дочери

Джиа появилась на свет в апреле 2023 года. Ребенок стал седьмым для голливудского актера.

80-летний американский актер Роберт Де Ниро сказал, что его годовалая дочь Джия "маленькая кукла", и назвал ее "такой милой, такой невинной и такой очаровательной". Об этом пишет Haute Living.

Девочка родилась в союзе голливудской звезды и его 45-летней возлюбленной Тиффани Чен в апреле 2023 года.

"Мне повезло. Мне помогали делать это с детьми, с младенцами, так что это делает процесс легче", — признался Роберт Де Ниро.

Актер фильма "Таксист" также поделился первым словом, которое недавно попыталась сказать маленькая Джиа.

Роберт Де Ниро с дочерью Фото: instagram.com/robertdenirodaily

"Моя девушка сказала мне, что вчера она сказала слово, близкое к "папа". Меня там не было, но она вчера что-то искала, и сказала слово", — рассказал Де Ниро.

"Каждое маленькое слово, которое она говорит, или каждое начало слова, которое она начинает говорить сейчас, очень милое и волшебное. Это так просто", — признался актер.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

Тиффани Чен и Де Ниро познакомились на съемках фильма "Стажер" и долгое время скрывали свои романтические отношения. Они начали встречаться в августе 2021 года после развода Роберта с бывшей женой Грейс Хайтавер в ноябре 2018 года.

Напомним, Роберт Де Ниро вышел с возлюбленной в свет.

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