80-річний Роберт Де Ніро розкрив перше слово маленької доньки

Джіа зʼявилася на світ у квітні 2023 року. Дитина стала сьомою для голлівудського актора.

80-річний американський актор Роберт Де Ніро сказав, що його однорічна донька Джія "маленька лялька", і назвав її "такою милою, такою невинною і такою чарівною". Про це пише Haute Living.

Дівчинка народилася в союзі голлівудської зірки та його 45-річної коханої Тіффані Чен у квітні 2023 року.

"Мені пощастило. Мені допомагали робити це з дітьми, з немовлятами, так що це робить процес легшим", — зізнався Роберт Де Ніро.

Актор фільму "Таксист" також поділився першим словом, яке нещодавно спробувала сказати маленька Джіа.

Роберт Де Ніро з донькою Фото: instagram.com/robertdenirodaily

"Моя дівчина сказала мені, що вчора вона сказала слово, близьке до "тато". Мене там не було, але вона вчора щось шукала, і сказала слово", — розповів Де Ніро.

"Кожне маленьке слово, яке вона каже, або кожен початок слова, яке вона починає говорити зараз, дуже миле та чарівне. Це так просто", — зізнався актор.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Фото: Getty Images

Тіффані Чен та Де Ніро познайомилися на зйомках фільму "Стажер" та тривалий час приховували свої романтичні стосунки. Вони почали зустрічатися в серпні 2021 року після розлучення Роберта з колишньою дружиною Грейс Гайтавер у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро вийшов з коханою у світ.

Також Фокус писав про появу Роберта Де Ніро та Тіффані Чен у Білому домі.