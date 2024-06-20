80-річний Роберт Де Ніро розкрив перше слово маленької доньки
Джіа зʼявилася на світ у квітні 2023 року. Дитина стала сьомою для голлівудського актора.
80-річний американський актор Роберт Де Ніро сказав, що його однорічна донька Джія "маленька лялька", і назвав її "такою милою, такою невинною і такою чарівною". Про це пише Haute Living.
Дівчинка народилася в союзі голлівудської зірки та його 45-річної коханої Тіффані Чен у квітні 2023 року.
"Мені пощастило. Мені допомагали робити це з дітьми, з немовлятами, так що це робить процес легшим", — зізнався Роберт Де Ніро.
Актор фільму "Таксист" також поділився першим словом, яке нещодавно спробувала сказати маленька Джіа.
"Моя дівчина сказала мені, що вчора вона сказала слово, близьке до "тато". Мене там не було, але вона вчора щось шукала, і сказала слово", — розповів Де Ніро.
"Кожне маленьке слово, яке вона каже, або кожен початок слова, яке вона починає говорити зараз, дуже миле та чарівне. Це так просто", — зізнався актор.
Тіффані Чен та Де Ніро познайомилися на зйомках фільму "Стажер" та тривалий час приховували свої романтичні стосунки. Вони почали зустрічатися в серпні 2021 року після розлучення Роберта з колишньою дружиною Грейс Гайтавер у листопаді 2018 року.
Нагадаємо, Роберт Де Ніро вийшов з коханою у світ.
Також Фокус писав про появу Роберта Де Ніро та Тіффані Чен у Білому домі.