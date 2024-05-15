80-річний Роберт Де Ніро дав зворушливий коментар про маленьку доньку

Джіа народилася, коли Роберту Де Ніро було 79 років. Вона стала сьомою дитиною актора.

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80-річний американський актор Роберт Де Ніро дав рідкісний коментар про свою маленьку доньку Джію. Про це пише Daily Mail.

Де Ніро, який вчергове став батьком у віці 79 років у квітні 2023 року, сказав, що однорічна Джіа стала "чистою радістю" і "єдиною, яка любить його безумовно".

Коли зірку фільму "Таксист" запитали, чи втомлює актора батьківство, він зізнався: "Мені допомагають люди", і додав, що "не все робить сам".

Зокрема, американський актор розповів про найменшу спадкоємицю: "Вона єдина, хто любить мене без умов, без нічого, без критики".

Маленька донька Роберта Де Ніро Фото: CBS News

Зазначимо, що Де Ніро та його 45-річна кохана Тіффані Чен у квітні 2023 року стали батьками доньки Джії — першої спільної дитини пари. Дівчинка стала сьомою спадкоємицею актора.

Мама Джії та зірка фільму "Таксист" познайомилися на зйомках картини "Стажер" та тривалий час приховували свої романтичні стосунки. Вони почали зустрічатися в серпні 2021 року після розлучення Роберта з колишньою дружиною Грейс Гайтавер у листопаді 2018 року.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Фото: Getty Images

Окрім Джії, 80-річний актор також є батьком шістьох дітей, серед яких Дрена Де Ніро, 56, і Рафаель Де Ніро, 47, яких народила Діанн Ебботт.

У Де Ніро також є сини-близнюки Джуліан Де Ніро та Аарон Де Ніро, 28, від його давнього роману з колишньою дівчиною Тукі Сміт і Елліот Де Ніро, 25, і Гелен Грейс Де Ніро, 12, яких він виховував з Гайтавер.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро розплакався, говорячи про молодшу доньку.

Також Фокус писав про прогулянку Роберта Де Ніро та його коханої з донькою.