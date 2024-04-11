Роберт Де Ніро та Тіффані Чен відвідали прийом у Білому домі (фото)

Зіркова пара трималася за руки, коли прибула на офіційну вечерю. Джо Байден зустрічав премʼєр-міністра Японії.

Related video

80-річний американський актор Роберт Де Ніро та його дівчина Тіффані Чен, 45, були гостями, які відвідали офіційну вечерю президента Джо Байдена та першої леді Джилл Байден для прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди у Вашингтоні. Про це пише Daily Mail.

Де Ніро обрав для появи в Білому домі чорний смокінг з білою сорочкою, краватку, окуляри та лаковані туфлі. Його супутниця виглядала елегантно в довгій білій сукні без бретелей та з молочною накидкою. На ногах Тіффані Чен були чорні туфлі на високих підборах. Вона додала до образу клатч та зібрала волосся в пучок.

Зіркова пара трималася за руки, коли прибула на вечерю.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Фото: Getty Images

Зокрема, актора запитали, як він ставиться до виборів 2024 року. Він проігнорував питання про те, чи буде агітувати за Джо Байдена.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Фото: Getty Images

Зазначимо, що Роберт Де Ніро та його кохана у квітні 2023 року стали батьками доньки Джії — першої спільної дитини пари. Малюк став сьомою дитиною актора.

Чен та зірка картини "Таксист" познайомилися на зйомках фільму "Стажер" та тривалий час приховували свої романтичні стосунки.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро розплакався, говорячи про молодшу дитину.

Також Фокус писав про прогулянку Роберта Де Ніро та Тіффані Чен з донькою.