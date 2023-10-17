Роберт Де Ніро не допомагає Тіффані Чен з їхньою 5-місячною донькою

В оскароносного актора у квітні 2023 року народилася сьома дитина — донька Джія Вірджинія.

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80-річний американський актор Роберт Де Ніро зізнався, що не допомагає своїй дівчині з їхньою новонародженою донькою. Про це пише Guardian.

Батько семи дітей розповів, що не виконує "важкої роботи", коли справа доходить до виховання його 5-місячної доньки Джії Вірджинії, яку актору народила Тіффані Чен, 45.

"Простіше не стало", — сказав він в інтерв’ю, коли актора запитали про батьківство.

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Роберт де Ніро і Тіффані Чен вийшли на прогулянку з новонародженою донькою (фото)

"Я маю на увазі, що я не займаюся важкою роботою. Я там, я підтримую свою дівчину. Але вона виконує роботу. І у нас є допомога, що так важливо", – додав Де Ніро.

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Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Фото: Getty Images

На запитання журналіста, чи подобається актору батьківство, Роберт Де Ніро відповів: "Звичайно, подобається. [Мені подобається] все це".

"Я не розмовляю з дорослими дітьми так, як я розмовляю зі своєю маленькою дитиною", — додав актор.

Донька Роберта Де Ніро та Тіффані Чен Фото: CBS News

Де Ніро та Чен у квітні 2023 року стали батьками доньки Джії — першої спільної дитини пари.

На той момент у двічі розлученого володара "Оскара" вже було шестеро дітей: 52-річний Дрен та 46-річний Рафаель від колишньої дружини Діанн Ебботт; близнюки Джуліан і Аарон, 27, від колишньої дівчини Тукі Сміт; і Елліот, 25, і Гелен, 11, від колишньої дружини Грейс Гайтавер.

Нагадаємо, 80-річний Роберт Де Ніро прикрасив обкладинку глянцю.

Також Фокус писав про повернення Роберта Де Ніро до культової ролі таксиста.