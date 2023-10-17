Роберт Де Ниро не помогает Тиффани Чен с их 5-месячной дочкой

У оскароносного актера в апреле 2023 года родился седьмой ребенок — дочь Джия Вирджиния.

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80-летний американский актер Роберт Де Ниро признался, что не помогает своей девушке с их новорожденной дочерью. Об этом пишет Guardian.

Отец семи детей рассказал, что не выполняет "тяжелой работы", когда дело доходит до воспитания его 5-месячной дочери Джии Вирджинии, которую актеру родила Тиффани Чен, 45.

"Проще не стало", — сказал он в интервью, когда актера спросили об отцовстве.

Важно

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен вышли на прогулку с новорожденной дочкой (фото)

"Я имею в виду, что я не занимаюсь тяжелой работой. Я там, я поддерживаю свою девушку. Но она выполняет работу. И у нас есть помощь, что так важно", — добавил Де Ниро.

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Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

На вопрос журналиста, нравится ли актеру отцовство, Роберт Де Ниро ответил: "Конечно, нравится. [Мне нравится] все это".

"Я не разговариваю со взрослыми детьми так, как я разговариваю со своим маленьким ребенком", — добавил актер.

Дочь Роберта Де Ниро и Тиффани Чен Фото: CBS News

Де Ниро и Чен в апреле 2023 года стали родителями дочери Джии — первого совместного ребенка пары.

На тот момент у дважды разведенного обладателя "Оскара" уже было шестеро детей: 52-летний Дрен и 46-летний Рафаэль от бывшей жены Дианн Эбботт; близнецы Джулиан и Аарон, 27, от бывшей девушки Туки Смит; и Эллиот, 25, и Хелен, 11, от бывшей жены Грейс Хайтавер.

Напомним, 80-летний Роберт Де Ниро украсил обложку глянца.

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