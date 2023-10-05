Роберт Де Ниро стал героем новой обложки журнала M Le Magazine du Monde (фото)

В свои 80 лет легендарный актер Роберт Де Ниро, похоже, победил меланхолию.

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Американский актер, режиссер и продюсер в одном лице Роберт Де Ниро появился на обложке журнала M Le Magazine du Monde, сообщает издание на своей странице в Instagram.

Серьезный, целеустремленный и задумчивый Роберт Де Ниро позировал фотографу Робби Фиммано. Даже не позировал, а жил в кадре, как обычно проживает жизни других людей на съемках в фильмах.

Журнал M Le du Monde будет доступен завтра, 6 октября. В свои 80 лет легендарный актер, похоже, победил меланхолию.

"В мае во время презентации в Каннах нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" Роберт Де Ниро знал, что эта поездка на Круазетте может стать его последней… Чувство изысканности далеко не радует его, но ставит под сомнение передачу и близость отца, художника, умершего в 1993 году, память о котором он продолжает жить", — так издание подписало пост с фотографией обложки журнала.

Подписчики начали комментировать анонс нового номера:

"Какой невероятный человек!"

"Он выглядит точно, как Джимми Пейдж на этой фотографии!"

"Красивая фотография этого сильного актера".

Напомним, Роберт Де Ниро и Тиффани Чен вышли на прогулку с новорожденной дочерью, которая стала седьмым ребенком голливудского актера.

Также Фокус писал о внезапной смерти внука Роберта Де Ниро летом 2023 года.