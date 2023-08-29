Роберт Де Ниро и Тиффани Чен вышли на прогулку с новорожденной дочкой (фото)

Для актера девочка, которая родилась в апреля этого года, стала седьмым ребенком.

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80-летний американский актер Роберт Де Ниро и его возлюбленная, 45-летняя Тиффани Чен, были замечены на прогулке с их новорожденной малышкой Джией Вирджинией Чен Де Ниро в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносный актер, отпраздновавший свое 80-летие на звездной вечеринке 17 августа, вел себя непринужденно, надев бледно-голубую футболку и шорты цвета хаки. На поясе звезда "Крестного отца" завязал черную рубашку и дополнил аутфит черными кроссовками. Видимо Де Ниро пытался остаться инкогнито, надев серую медицинскую маску, джинсовую шляпу с козырьком и солнцезащитные очки.

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Тиффани была в серой футболке с V-образным вырезом, бежевых брюках и солнцезащитных очках в золотой оправе. Длинные темные волосы инструктора по боевым искусствам были собраны в высокий хвост, и она, казалось, была без макияжа. Девушка везла в коричневой коляске новорожденную малышку.

Напомним, Роберт Де Ниро отправился на прогулку со старшим сыном.

Также Фокус писал о первых фото седьмого ребенка Роберта Де Ниро.