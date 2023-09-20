Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Роберт Де Ніро повернеться до ролі таксиста (відео)

Роберт Де Ніро, Роберт Де Ніро таксист, реклама убер, тревіс бікл, Роберт Де Ніро культові ролі
Фото: Getty Images | Роберт Де Ніро

Зйомки реклами, де Де Ніро повернеться до ролі Тревіса Бікла, пройдуть у Лондоні.

Related video

80-річний американський актор Роберт Де Ніро повернеться до ролі таксиста. Про це повідомляє The Sun.

Де Ніро зіграв головну роль у фільмі Мартіна Скорсезе 1976 року "Таксист".

80-річний актор та багатодітний батько повернеться за кермо в образі Тревіса Бікла і буде говорити деякі зі своїх культових реплік під час зйомок серії реклами для сервісу Uber.

Важливо
Роберту Де Ніро — 80. Топ 5 "скажених" ролей зірки з одним винятком, де він закохано-ніжний

Згідно з джерелом, Де Ніро повторюватиме фразу, яку широко цитують: "Ти розмовляєш зі мною?".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Таксист" вважається ключовим фільмом для Нью-Йорка, але в Uber зробили вибір для зйомок у сторону Лондона.

Роберт Де Ніро

Джерело назвало зйомки реклами "чудовою ідеєю", додавши, що "Таксист — один із найзнаковіших фільмів усіх часів".

Інсайдер зазначив, що Де Ніро відчував ностальгію за своїми зірковими ролями.

Роберт Де Ніро

"Багато людей вважають, що деякі з цих класичних фільмів є його найкращою роботою, а підписка на рекламу трохи розпродається, але, очевидно, у нього було дуже дороге особисте життя", — сказало джерело.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро та Тіффані Чен вийшли на прогулянку з новонародженою донькою, яка стала сьомою дитиною голівудського актора.

Також Фокус писав про раптову смерть онука Роберта Де Ніро влітку 2023 року.