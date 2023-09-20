Роберт Де Ніро повернеться до ролі таксиста (відео)

Зйомки реклами, де Де Ніро повернеться до ролі Тревіса Бікла, пройдуть у Лондоні.

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80-річний американський актор Роберт Де Ніро повернеться до ролі таксиста. Про це повідомляє The Sun.

Де Ніро зіграв головну роль у фільмі Мартіна Скорсезе 1976 року "Таксист".

80-річний актор та багатодітний батько повернеться за кермо в образі Тревіса Бікла і буде говорити деякі зі своїх культових реплік під час зйомок серії реклами для сервісу Uber.

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Згідно з джерелом, Де Ніро повторюватиме фразу, яку широко цитують: "Ти розмовляєш зі мною?".

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"Таксист" вважається ключовим фільмом для Нью-Йорка, але в Uber зробили вибір для зйомок у сторону Лондона.

Роберт Де Ніро

Джерело назвало зйомки реклами "чудовою ідеєю", додавши, що "Таксист — один із найзнаковіших фільмів усіх часів".

Інсайдер зазначив, що Де Ніро відчував ностальгію за своїми зірковими ролями.

Роберт Де Ніро

"Багато людей вважають, що деякі з цих класичних фільмів є його найкращою роботою, а підписка на рекламу трохи розпродається, але, очевидно, у нього було дуже дороге особисте життя", — сказало джерело.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро та Тіффані Чен вийшли на прогулянку з новонародженою донькою, яка стала сьомою дитиною голівудського актора.

Також Фокус писав про раптову смерть онука Роберта Де Ніро влітку 2023 року.