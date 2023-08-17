Роберту Де Ніро — 80. Топ 5 "скажених" ролей зірки з одним винятком, де він закохано-ніжний

17 серпня виповнилося 80 років Роберту Де Ніро, одному з легендарних акторів Голлівуду, який найкраще зображує одержимих, на межі психопатії, героїв.

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Роберт Де Ніро — корифей Голлівуду, який знявся в 100 фільмах і став знаковою фігурою XX століття. Режисер Мартін Скорсезе постійно знімав кримінальне середовище, і Де Ніро став агресивно-одержимою зіркою в стрічках "Таксист", "Мис страху", "Казино". Якщо Скорсезе взявся за спорт, то вийшов не менш агресивний "Скажений бик" із психопатичним Робертом-боксером. У "Недоторканних" де Пальми та "Джекі Браун" Тарантіно Де Ніро — у тій же іпостасі. Але є дивовижний виняток — фільм американця Улу Гросбарда, де Роберт Де Ніро зіграв… одруженого архітектора, який закохався. За цю роль він отримав престижну нагороду в Іспанії, а його партнерка Меріл Стріп — в Італії.

Фокус представляє топ 5 ролей Роберта Де Ніро, включно з найліричнішою.

"Таксист" / Taxi Driver

США, 1976, трилер, драма

У ролях: Роберт Де Ніро, Джоді Фостер, Пітер Бойл

Після "Злих вулиць" (1973) Скорсезе, в яких Де Ніро зіграв бандита, у "Таксисті" йому дісталася набагато складніша роль. 26-річний Тревіс Бікл — ветеран війни у В'єтнамі, який страждає від ПТСР і самотності. Удень він шастає в порнокінотеатрах, а вночі через хронічне безсоння працює таксистом. Зустріч із 12-річною повією Айріс штовхає його на розбірки із сутенером і працівниками публічного дому.

Образ ветерана війни з ірокезом на голові та пістолетом у руках — це щось на кшталт сучасного Дон Кіхота, але набагато кривавішого. Як і у випадку з Дон Кіхотом, який сам приходив на виручку багатьом персонажам роману Сервантеса, Айріс не просила Бікла її "рятувати", але Тревіс переконаний, що дівчину треба витягнути з гнізда пороку, рознісши його на шматочки.

Уперше Де Ніро тут відмінно зобразив свою фірмову "одержимість": коли його герой щось вирішив і кудись прямує — зупиняти марно. Хоча його благородні пориви більше нагадують психопатичні напади, але дії як воїна доведені до автоматизму. Кривава лазня забезпечена.

Стрічка Мартіна Скорсезе "Таксист" відзначена "Золотою пальмовою гілкою" в Каннах. У Де Ніро — номінація на "Оскар".

Жовте таксі, що зловісно борознить простори мегаполісу, стало таким собі символом відплати, а Де Ніро — немов старозавітний Суддя вершить правосуддя власними, вкрай насильницькими методами.

Народилася головна фішка Де Ніро: його герой довго прикидається напівнормальним, поки не проявить себе як кінчений психопат — і це реально вражає. Кривляння біля дзеркала та бійня в домі розпусти органічно поєдналися в знаковій стрічці Скорсезе.

Трейлер фільму "Таксист"

"Скажений бик" / Raging Bull

США, біографічний, драма, спорт

У ролях: Роберт Де Ніро, Кеті Моріарті, Джо Пеші

Історія злету й падіння американського боксера Джейка Ламотти на прізвисько Скажений Бик: від боротьби за титул чемпіона світу в напівсередній вазі до непростих взаємин із братом-тренером і дружиною. Драма поставлена за мемуарами самого боксера.

Тонка та стильна робота режисера Скорсезе, де показано, як в одній і тій же людині уживаються звір і дитина. Ламотта говорив: "У мене маленькі кулачки, як у дівчинки".

Герой підспудно намагається проявити і свої зворушливі риси, але розуміє, що до перемог його приводить тільки звір. І звір дедалі більше заволодіває його душею, витісняючи дитину. І він уже всюди звір — і на рингу, і вдома.

До самого фіналу фільму, де відбувається певне прозріння.

Відомий факт: Де Ніро для ролі погладшав на 27 кг.

У 2007 році стрічка за версією Американського кіноінституту стала 4-ю серед 100 найкращих фільмів в історії. Де Ніро нагороджений "Оскаром" за "Найкращу чоловічу роль".

Трейлер фільму "Скажений бик"

"Мис страху" / Cape Fear

США, 1991, трилер, драма, кримінал

У ролях: Роберт Де Ніро, Джессіка Ленг, Нік Нолті, Джульєтт Льюїс

Рецидивіст Макс Кейді виходить із в'язниці, відсидівши 14 років за зґвалтування. Усі ці роки він жив ідеєю помсти своєму адвокату Сему Боудену, який не все зробив для зменшення терміну підзахисного, поспівчувавши жертві. Можна сказати, свідомо приховав деяку інформацію.

Кримінальник відшукав Боудена та став тероризувати його сім'ю.

Де Ніро в ролі Макса — ідеальне знаряддя помсти: акула, що йде за кривавим слідом.

Сцена, де Де Ніро чіпляється знизу до автомобіля адвоката й так подорожує з ним, багато разів пародіювалася та стала мемом.

Однак загалом "психопатія" його героя тут сягає позамежних висот.

Трейлер фільму "Мис страху"

"Казино" / Casino

США, Франція, 1995, трилер, драма, кримінал

У ролях: Роберт Де Ніро, Шерон Стоун, Джо Пеші, Джеймс Вудс

Сем "Туз" Ротштейн — професійний гравець і майстер гри на тоталізаторі — ідеальний керівник казино Лас Вегаса, яке йому довірили боси мафії.

Шеф місцевої поліції попросив його влаштувати в казино на хлібну посаду родича. Але той виявився тупуватим: казино не багато втратило. Ротштейн виганяє його — з перфекціонізму. Коп попросив пробачити родича, але Сем на перше місце ставить принцип. І покотилася низка неприємностей. Закінчується це все розслідуванням ФБР і найдикішою у своїй жорстокості кримінальною війною.

Трейлер фільму "Казино"

"Закохані" / Falling in Love

США, 1984, мелодрама, романтика

У ролях: Роберт Де Ніро, Меріл Стріп, Гарві Кейтель

Обіцяний "нетиповий" фільм із Де Ніро.

Симпатична домогосподарка Моллі живе зі своїм чоловіком-лікарем у північній частині штату Нью-Йорк. Під час різдвяного шопінгу вона випадково плутає свої пакунки в книжковому магазині Мангеттена з покупками привабливого архітектора на ім'я Френк — він одружений, у нього двоє дітей. Пізніше вони сідають у той самий потяг метро до Нью-Йорка та знову стикаються одне з одним.

Між героями спалахує почуття. Ніхто з них не шукає стосунків на стороні. Але вони продовжують натикатися одне на одного, щоразу все довше розмовляють і… закохуються дедалі сильніше.

Чесно кажучи, я все чекав, коли архітектор у виконанні Де Ніро двине від душі когось кульманом. Але ні — все пройшло без інцидентів.

Дуже красиво зняте ліричне кіно.

В Америці цю тонку історію не відзначили, зате оцінив Старий Світ. Меріл Стріп за свою роль отримала італійську премію імені Давида ді Донателло як "Найкраща зарубіжна акторка 1985 року". А іспанську премію Святого Георгія в категорії "Найкращий зарубіжний актор 1985 року" відхопив Де Ніро. Повірте, цілком заслужено.

А краще перевірте — фільм хороший. І Роберт там цілком мирний, що з ним нечасто трапляється.

Трейлер фільму "Закохані"

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