Стала відома причина смерті 19-річного онука Роберта Де Ніро

Про смерть юнака стало відомо місяць тому і попередня версія була "нещасний випадок".

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Онук Роберта Де Ніро, 19-річний Леандро Де Ніро Родрігес, помер від "токсичного" поєднання заборонених речовин. Про це повідомила газета The New York City Medical Examiner, пише PageSix.

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Згідно з результатами розтину, в організмі юнака на момент смерті, яку раніше називали "нещасним випадком", було виявлено смертельну суміш: фентаніл, бромазолам, алпразолам, 7-аміноклоназепам, кетамін і кокаїн.

Леандро Де Ніро Родрігес

Жінка, яка була заарештована у зв'язку з передозуванням Леандро, нібито попередила його про таблетки з фентанілом, які вона, як вважають, продала йому. За інформацією з кримінальної справи, поліцейські виявили листування між 20-річною Софією Маркс і Леандро про купівлю підроблених оксикодону і ксанаксу всього за кілька днів до його смерті. Правоохоронні органи вважають, що Маркс нібито продавала таблетки неповнолітнім.

2 липня Дрена Де Ніро повідомила, що її син, якого вона ділила з графіті-художником Карлосом Родрігесом, помер.

Нагадаємо, дочка Роберта Де Ніро висловилася про смерть свого єдиного сина.

Також Фокус писав про першу появу Роберта Де Ніро після звістки про смерть 19-річного онука.