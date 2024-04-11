Роберт Де Ниро и Тиффани Чен посетили прием в Белом доме (фото)

Звездная пара держалась за руки, когда прибыла на официальный ужин. Джо Байден встречал премьер-министра Японии.

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80-летний американский актер Роберт Де Ниро и его девушка Тиффани Чен, 45, были гостями, которые посетили официальный ужин президента Джо Байдена и первой леди Джилл Байден для премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Mail.

Де Ниро выбрал для появления в Белом доме черный смокинг с белой рубашкой, галстук, очки и лакированные туфли. Его спутница выглядела элегантно в длинном белом платье без бретелек и с молочной накидкой. На ногах Тиффани Чен были черные туфли на высоком каблуке. Она добавила к образу клатч и собрала волосы в пучок.

Звездная пара держалась за руки, когда прибыла на ужин.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

В частности, актера спросили, как он относится к выборам 2024 года. Он проигнорировал вопрос о том, будет ли агитировать за Джо Байдена.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

Отметим, что Роберт Де Ниро и его возлюбленная в апреле 2023 года стали родителями дочери Джии — первого совместного ребенка пары. Малыш стал седьмым ребенком актера.

Чен и звезда картины "Таксист" познакомились на съемках фильма "Стажер" и долгое время скрывали свои романтические отношения.

Напомним, Роберт Де Ниро расплакался, говоря о младшем ребенке.

Также Фокус писал о прогулке Роберта Де Ниро и Тиффани Чен с дочкой.