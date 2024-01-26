Роберт Де Ниро, ставший отцом в 79 лет, расплакался, говоря о младшем ребенке

У дважды оскароносного актера – семеро детей, причем одна дочь – усыновленная. Самому старшему биологическому ребенку звезды 46 лет, самому младшему в апреле исполнится год.

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80-летний американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро, который в апреле прошлого года в седьмой раз стал отцом, признался, что ему сложно выразить словами все эмоции, которые он чувствует, когда смотрит на самую младшую дочь Джию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу AARP.

Девочку тогда еще 79-летей знаменитости родила его давняя подруга Тиффани Чен. Пара долго держала в секрете новость о пополнении в семье, пока в одном из интервью Де Ниро как бы между прочим сказал, что является отцом не шестерых, а семерых детей.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

"Я 80-летний отец, и это здорово. Все, чем я поглощен или о чем беспокоюсь, просто исчезает, когда я смотрю на нее. Это само по себе чудесно", – признался Роберт в эфире программы, не сдержав слез радости.

Роберт Де Ниро и его младшая дочь Джия Фото: extratv/instagram

Затем он добавил:

"У нее очень милая манера смотреть на тебя и просто принимать тебя. Она просто смотрит на тебя и впитывает это. Она думает, наблюдает за всем. Это действительно интересно. Я хочу быть рядом как можно дольше, чтобы наслаждаться этим, наслаждаться ею".

Кроме Джии, у актера еще шесть детей – Дрена, Рафаэль, Джулиан, Аарон, Эллиот и Хелен Грейс – от трех разных женщин. Рафаэля, которому 46 лет, Роберту родила его первая жена Дайэнн Эбботт. 51-летняя Дрена – дочь Дайэнн от предыдущих отношений, которую Де Ниро усыновил. Пара поженилась в 1976 году и развелась, спустя 12 лет.

Также актер является отцом 27-летних близнецов Джулиана и Аарона. Их мать – бывшая девушка звезды, модель и актриса Туки Смит. Их отношения продолжались с 1985 по 1992 год.

Второй женой Де Ниро стала Грейс Хайтауэр, на которой он был женат с 1997 по 2018 год. У них есть 24-летний Эллиот и 11-летняя Хелен Грейс. Роберт и Грейс ненадолго разошлись между рождением двоих детей.

Ранее Фокус писал, что Роберт Де Ниро не помогает своей девушке с их маленькой Джией Вирджинией.