Умерла легенда украинского футбола: Анатолию Конькову было 75 лет

Во время карьеры футболиста мужчина выступал на позиции полузащитника в краматорском "Авангарде", донецком "Шахтере" и киевском "Динамо".

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В возрасте 75 лет ушел из жизни известный футболист, тренер, мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Анатолий Дмитриевич Коньков. Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Анатолий Коньков родился 19 сентября 1949 года в Хрустальном (Красный Луч) Луганской области.

Во время карьеры футболиста выступал на позиции полузащитника в командах "Авангард" (Краматорск), "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев).

Чемпион СССР (4), обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА.

За сборную СССР провел 47 матчей (8 голов). Серебряный призер Евро-1972. В составе олимпийской сборной СССР провел два матча. Бронзовый призер футбольного турнира Олимпиады-1976.

Девять раз включался в список "33 лучших футболистов сезона" (в частности 1975-1978 за №1 на своей позиции). Входит в число 50 лучших игроков в истории донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

Анатолий Коньков

Во время тренерской карьеры возглавлял "Таврию" (Симферополь), "Шахтер", СК "Николаев", "Ворсклу" (Полтава), "Сталь" (Алчевск) и азербайджанский "Интер".

Работал главным тренером молодежной сборной Украины. Во главе национальной сборной Украины провел семь матчей, в трех из которых команда одержала победу.

С сентября 2012 года по январь 2015-го был Президентом Федерации футбола Украины.

Награжден орденом "За заслуги" III (2004), II (2015), и I (2020) степеней.

Напомним, экс-защитник сборной Украины по футболу Богдан Шершун умер от онкологического заболевания. Некоторое время мужчина лечился за границей, но победить болезнь не удалось.

В августе в возрасте 76 лет от тяжелой болезни скончался бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон. Смерть наступила из-за рака поджелудочной железы.