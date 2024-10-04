Померла легенда українського футболу: Анатолію Конькову було 75 років

Під час кар’єри футболіста чоловік виступав на позиції півзахисника у краматорському "Авангарді", донецькому "Шахтарі" та київському "Динамо".

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У віці 75 років пішов з життя відомий футболіст, тренер, майстер спорту міжнародного класу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Анатолій Дмитрович Коньков. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Анатолій Коньков народився 19 вересня 1949 року у Хрустальному (Красний Луч) Луганської області.

Під час кар’єри футболіста виступав на позиції півзахисника у командах "Авангард" (Краматорськ), "Шахтар" (Донецьк) та "Динамо" (Київ).

Чемпіон СРСР (4), володар Кубка СРСР, володар Кубка володарів кубків УЄФА, володар Суперкубка УЄФА.

За збірну СРСР провів 47 матчів (8 голів). Срібний призер Євро-1972. У складі олімпійської збірної СРСР провів два матчі. Бронзовий призер футбольного турніру Олімпіади-1976.

Дев'ять разів включався до списку "33 найкращих футболістів сезону" (зокрема 1975–1978 за №1 на своїй позиції). Входить до числа 50 найкращих гравців в історії донецького "Шахтаря" та київського "Динамо".

Анатолій Коньков

Під час тренерської кар'єри очолював "Таврію" (Сімферополь), "Шахтар", СК "Миколаїв", "Ворсклу" (Полтава), "Сталь" (Алчевськ) та азербайджанський "Інтер".

Працював головним тренером молодіжної збірної України. На чолі національної збірної України провів сім матчів, у трьох з яких команда отримала перемогу.

З вересня 2012 року по січень 2015-го був Президентом Федерації футболу України.

Нагороджений орденом "За заслуги" III (2004), ІІ (2015), та І (2020) ступенів.

Нагадаємо, ексзахисник збірної України з футболу Богдан Шершун помер від онкологічного захворювання. Певний час чоловік лікувався за кордоном, але перемогти хворобу не вдалося.

У серпні у віці 76 років від важкої хвороби помер колишній тренер збірної Англії з футболу Свен-Йоран Ерікссон. Смерть настала через рак підшлункової залози.