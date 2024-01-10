Страждав від онкології: у ЗМІ повідомили причину смерті 42-річного Богдана Шершуна

Український футболіст та спортивний коментатор лікувався у Бельгії, але не зумів подолати важку хворобу.

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Ексзахисник збірної України з футболу Богдан Шершун, про смерть якого повідомили 8 січня, страждав на онкологічне захворювання. Певний час чоловік лікувався за кордоном, але перемогти хворобу не вдалось. Про обставини хвороби та смерті Шершуна розповів ексфутболіст московського ЦСКА Роланд Гусєв у коментарі російському порталу Sport24.

Згідно з поясненнями Гусєва, у Шершуна був рак мозку. Щоб побороти пухлину, спортсмен певний час перебував у Бельгії — проходив курс лікування. Однак боротьба закінчилась смертю у віці 42 років.

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"Богдан — моя близька людина, друг, з яким ми завжди дивилися один одному в очі. У Богдана була пухлина мозку, він був у Бельгії. Він боровся, лікувався. 42 роки, красень, блакитні очі… Пішов — і все", — сказав російський футболіст.

Інших публікацій, які підтверджували б хворобу українського спортсмена, не відшукалось. Сторінка Facebook Богдана Шершуна наповнена словами співчуття від людей, які його знали — родичами та шанувальниками.

Смерть Богдана Шершуна — деталі

Зазначимо, про смерть Шершуна повідомив головний редактор проєкту "Профутбол Digital" Володимир Зверов. У короткому дописі в Instagram він опублікував слова скорботи та спільну світлину з футболістом. Про причину смерті не повідомлялось.

Шершун — український футболіст з Хмельницького, який у юнацькому віці потрапив у футбольну школу "Дніпро". Спортсмен брав участь у юнацькій лізі U18 — у її складі взяв участь у чемпіонаті Європи. У складі збірної U20 у 2011 році дійшов до 1/8 світового чемпіонату. У національній збірній України грав з 2003 року до 2006 року. Разом з тим долучився до російського футболу — грав за московський клуб ЦСКА. У складі московської команди зіграв 81 матч, забив два голи, отримав низку титулів у Росії, став переможцем кубка УЕФА. Після повернення з РФ, працював у низці українських футбольних команд, а потім став спортивним коментатором на телевізійному інтернет-порталі.

Нагадуємо, 10 січня стало відомо про смерть футбольного арбітра Володимира Безборотько: чоловік загинув у бою з російськими окупантами у Запорізькій області. 3 січня Фокус розповів про загибель миколаївського спортсмена Артема Хана. Певний час матір сподівалась, що він у полоні, але 20-річний хлопець поліг на лінії фронту.