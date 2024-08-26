Помер футбольний тренер Свен-Еран Ерікссон: що відомо про легендарного наставника "Лаціо" та "МЮ"

Свен-Йоран Ерікссон хворів на онкологічне захворювання, йому залишалося не більше ніж пів року. Але за цей час він встиг потренувати улюблений "Ліверпуль" і знятися в документальному фільмі про свою ж футбольну кар'єру.

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У віці 76 років від важкої хвороби помер колишній тренер збірної Англії з футболу Свен-Йоран Ерікссон. Смерть настала через рак підшлункової залози, про який він розповів пів року тому. Про життя, хворобу і смерть футбольного тренера повідомило BBC.

Публікація про трагічну подію з'явилася на порталі видання близько 14 год. 26 серпня. Інформація надійшла від родичів, які повідомили, що він помер уранці в оточенні близьких.

"Свен-Горан Ерікссон помер. Після тривалої хвороби він помер уранці вдома в оточенні сім'ї", — навели журналісти слова родичів.

У січні 2024 року Ерікссон розповів про смертельну хворобу і припустив, що йому залишилося жити менше ніж пів року. При цьому він активно провів цей час. Навесні став тимчасовим тренером "Ліверпулю". Влітку вийшов документальний фільм про його кар'єру у футболі, в якому він встиг знятися.

На сторінці Sky News у Facebook, де повідомлялося про смерть тренера, протягом 20 хвилин з'явилися дві сотні слів співчуття: люди сумували через втрату людини, яку вважали однією з найкращих тренерів в історії.

Свен-Йоран Ерікссон: чим відомий шведський тренер

Свен-Еран Ерікссон і екс-капітан англійської збірної Стів Джеррард

Свен-Йоран Ерікссон — футболіст і тренер, який народився у Швеції. Його ігрова кар'єра пройшла на позиції захисника, захищав кольори чотирьох місцевих командах з 1966 по 1975 рр. Надалі протягом 33 років займався тренерською діяльністю у 18 різних клубах. З 2001 по 2006 рр. швед був менеджером збірної Англії, потім — очолював "Манчестер Юнайтед" і "Лестер Сіті". Крім того, він тривалий час працював із командами Серії А: "Ромою", "Лаціо", "Сампдорією" та "Фіорентиною".

Мабуть, головною віхою його тренерської кар'єри було "Лаціо". З римською командою з 1997 по 2001 рік він виграв Кубок, Суперкубок Італії, Кубок володарів кубків і друге в історії "орлів" Скудетто.

У сезоні 1999/00 рр. "Лаціо" в Лізі чемпіонів протистояло київському "Динамо", яке роком раніше в головному європейському клубному турнірі зупинилося за крок до фіналу.

Матч "Лаціо" і "Динамо" Київ, огляд

"Динамо" Київ — "Лаціо", повний матч

Під час перебування головним менеджером англійської збірної Ерікссону вдавалося тричі вивести команду до фінальної частини Чемпіонату світу. За набраними очками в матчах великих турнірах швед був найкращим тренером серед усіх тренерів англійської збірної. Про це свідчить статистика порталу England Football (щоправда, сторінку востаннє оновлювали 2007 року, і вона не враховує два виходи у фінал збірної під керівництвом Гарета Саутгейта). Трейлер документального фільму Swen, який вийшов на Amazone, можна подивитися на YouTube-каналі сервісу.

Трейлер фільму нового фільму "Свен"

Зазначимо, що в липні Фокус вів репортаж про, як з'ясувалося, чергову невдачу англійської та особисто Гарета Саутгейта у фіналі Євро-2024. У півфіналі англійці переграли нідерландську команду — 2:1, але потім у фінальному матчі збірна "Трьох левів" все ж поступилися Іспанії — 1:2.

Нагадаємо, що навесні 2024 року ЗМІ писали про італійського футболіста однієї з нижчих ліг, який раптово помер після удару по воротах. Взимку такой стало відомо про смерть українського футболіста Богдана Шершуна: журналісти назвали причину трагічної події.