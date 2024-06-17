Євро-2024: Англія переграла Сербію в центральному матчі дня завдяки голу Беллінгема

Балканські футболісти намагалися відповідати на атаки англійців і створили їх кілька біля воріт суперника.

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Англія переграла Сербію у своєму стартовому матчі на Євро-2024. Плеймейкер і за сумісництвом голеадор збірної "Трьох левів" Джуд Беллінгем розпочав атаку з центру поля пасом на Кайла Вокера, той переадресував м'яч на Букайо Сака, який навісив до центру воротарського з правого флангу. Там виявився Беллінгем, який головою замкнув навіс.

До середини другого тайму володіння м'ячем було рівним, англійці втілили в гол один зі своїх ударів у площину воріт сербів.

Балканські футболісти намагалися відповідати й створили біля воріт суперника кілька небезпечних епізодів. В одній з атак у кінцівці, здавалося, занесуть м'яч у порожні ворота, але захист англійців вистояв.

Англія ж відповіла ударом у поперечину від Гаррі Кейна.

На 83 хвилині Душан Влахович пробив по воротах Джордана Пікфорда здалеку, але воротар впорався з ударом.

Заворушення на матчі Євро-2024

Перший матч Англії проти Сербії, до всього іншого, був затьмарений насильницьким інцидентом. Поліція заарештувала сімох сербів. Унаслідок бійки на терасі ресторану в німецькому місті Гельзенкірхен постраждав один поліціянт і кілька фанатів. Про це повідомляє The Guardian.

Представник німецької поліції заявив, що "дві групи фанатів були розділені", а під час зіткнень взяли під варту сербських громадян.

"Була також скарга на тяжкі тілесні ушкодження. Передісторія цього досі незрозуміла", — повідомили поліціянти.

Деякі свідки стверджували, що головними призвідниками були албанські фанати, хоча німецька поліція заявила, що національність не підтвердили.

Одному поліціянту надали допомогу через поранення голови.

Нагадаємо, що Нідерланди вирвали перемогу в Польщі, а Словенія зіграла внічию з данцями.

Також повідомлялося, що 14 червня стався перший інцидент Євро-2024. Шотландські вболівальники потрапили в аварію: помилилися дорогою.