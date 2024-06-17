Евро-2024: Англия переиграла Сербию в центральном матче дня благодаря голу Беллингема
Балканские футболисты пытались отвечать на атаки англичан и создали их несколько у ворот соперника.
Англия переиграла Сербию в своем стартовом матче на Евро-2024. Плеймейкер и по совместительству голеадор сборной "Трех львов" Джуд Беллингем начал атаку с центра поля пасом на Кайла Уокера, тот переадресовал мяч на Букайо Сака, который навесил в центра вратарской с правого фланга. Там подоспел Беллингем, головой замкнувший навес.
К середине второго тайма владение мячом было равным, англичане воплотили в гол один из своих ударов в створ ворот сербов.
Балканские футболисты пытались отвечать и созидали у ворот соперника несколько опасных эпизодов. В одной из атак в концовке, казалось, занесут мяч в пустые ворота, но защита англичан выстояла.
Англия же ответила ударом в перекладину от Гарри Кейна.
На 83 минуте Душан Влахович пробил по воротам Джордана Пикфорда издали, но вратарь справился с ударом.
Беспорядки на матче Евро-2024
Первый матч Англии против Сербии, ко всему прочему, был омрачен насильственным инцидентом. Полиция арестовала семь сербов. В результате драки на террасе ресторана в немецком городе Гельзенкирхен пострадал один полицейский и несколько фанатов. Об этом сообщает The Guardian.
Представитель немецкой полиции заявил, что "две группы фанатов были разделены", а в ходе столкновений взяли под стражу сербских граждан.
"Была также жалоба на тяжкие телесные повреждения. Предыстория этого до сих пор неясна", — сообщили полицейские.
Некоторые свидетели утверждали, что главными зачинщиками были албанские фанаты, хотя немецкая полиция заявила, что национальность не подтвердили.
Одному полицейскому оказали помощь из-за ранения головы.
Напомним, что Нидерланды вырвали победу у Польши, а Словения сыграла вничью с датчанами.
Также сообщалось, что 14 июня произошел первый инцидент Евро-2024. Шотландские болельщики попали в аварию: ошиблись дорогой.