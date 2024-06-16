Евро-2024: Нидерланды вырвали победу у Польши. Словения сыграла вничью с Данией

Нидерланды практически полностью владели инициативой и в конечном итоге были сильнее в стартовом матче на Евро против Польши.

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Из-за травмы нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски пропустил первый матч против сборной Нидерландов в стартовой игре команды на Чемпионате Европы 2024, по этой причине Польша, возможно, и проиграла 1:2. "Помаранчевые" сразу же взялись за дело и играли первым номером. Больше угрожал воротам Войцеха Щесны нидерландец Коди Гакпо. Удары и обостряющие передачи большей частью шли от него.

Вместе с тем Польша отличилась первой. Навес от полузащитника Петра Зелински результативно замкнул Адам Букса. Гол поляков все же противоречил сюжету матча, к тому же, впоследствии им не удалось наладить комбинационную игру.

Нидерланды усилили действия в атаке и принялась штурмовать оборону поляков. Мемфис Депай, Вирджил Ван Дейк, Тиджани Рейндерс комбинировали у ворот голкипера Щесны. Гол назревал. На 29-й минуте после перехвата Гакпо получил мяч и вышел на ударную позицию. Мяч оказался в воротах. В дальнейшем Нидерланды практически полностью владели инициативой.

На вторые 45 минут тренер Польши заменил неудачно сыгравшего в первом тайме Себастьяна Шиманского на Якуба Модера. Во втором тайме у подопечных Кумана было несколько острых подходов к воротам соперника, но затем поляки начали перехватывать инициативу. Михал Пробеж, судя по всему делал ставку на победу. Куман тоже провел замены — и команда вернула инициативу.

81-й минуте вместо Депая вышел Ваут Веггорст, который решил исход поединка в конечном итоге. Едва ли не первым касанием замкнул отличную передачу от Натана Аке.

После пропущенного гола деморализованная сборная Польши все же предпринимала попытки комбинационной игры. Кароль Свидерский мог сравнивать, а чуть позже издалека пробивал Никола Залевский, однако страж ворот Брат Вербрюген сыграл выше всяких похвал. В итоге, Нидерланды набрали первые 3 очка.

Фанаты Нидерландов

Словения — Дания

В матче команд группы C сборная Словении сыграла вничью с Данией. Датчане забили первыми — отличился Кристиан Эриксен. За словенцев же забил Эрик Янжа.

Напомним, что накануне на Евро-2024 в битве фаворитов Испания была сильнее Хорватии. Албания, в свою очередь, забила рекордно быстрый гол на Чемпионатах Европы в ворота сборной Италии.

Также сообщалось, что в матче-открытии на Евро-2024 Германия разгромила Шотландию: 5:1.