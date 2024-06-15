Результат первого матча Евро-2024: Германия не оставила камня на камне от Шотландии — 5:1 (обзор)

Бундестим в стартовом матче Чемпионата Европы разгромила шотландцев, которым, к слову, вторую половину встречи пришлось играть вдесятером.

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Сборная Германии переиграла команду Шотландии в стартовом матче Чемпионата Европы. Одна из главных звезд команды — полузащитник "Байера" Флориан Вирц после паса начавшего комбинацию Тони Крооса отправил мяч в ворота на 10-й минуте и открыл счет голам на Евро-2024.

Немцы раскатали трехходовку. Дирижер Бундестим Тони Кроос сделал типичную для себя диагональ на правый фланг, откуда Йозуа Киммих откатил в центр штрафной на Вирца — 1:0.

Спустя еще десять минут, пожалуй, самый технически подкованный из немцев Джамал Мусиала получил передачу в центре штрафной, беспрепятственно остановил и расстрелял шотландского голкипера.

У немцев было подавляющее преимущество с самого начала встречи. К концу первой 45-минутки статистика владения мячом составляла 66% к 34% в пользу хозяев.

Все 6 ударов немцев по воротам в первом тайме пришлись в створ ворот

К тому же, к 44-й минуте из состава уже горевшей уже 0:2 "Тартановой армии" удалили защитника Райана Портеуса. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Кай Хаверц.

В начале второй 45-минутки Вирц мог сделать счет 4:0, но леверкузенский "фармацевт" из пределов штрафной кельтов пробил выше перекладины.

Шотландия пыталась с помощью многочисленных замен внести какие-то коррективы в общий сюжетный рисунок. Но именно Германия довела счет совсем уж до неприличного. Никлас Фюллькруг на 68-й минуте провел четвертый мяч немцев в ворота соперника и свой уже 12-й в 17 матчах за Бундестим.

На 76-й минуте нападающий дортмундских "Шмелей" Никлас Фюллькруг, казалось бы, сделал первый дубль на этом чемпионате. Но судьи зафиксировали офсайд.

Отчаявшиеся шотландские фаны на матче-старте Евро-2024 против Германии

Результат первого матча Евро-2024: Германия — Шотландия 5:1

Статистика и результат первого матча Евро-2024: Германия — Шотландия

Как бы то ни было, шотландцам удалось сохранить лицо. На 87-й минуте на счет Антонио Ридигера записали автогол: 4:1.

Вместе с тем полузащитник хозяев Эмре Джан уже в добавленное время с линии штрафной точным ударом в угол подвел итог встречи: 5:1.

Напомним, что болельщики Шотландии выпили все пиво в мюнхенском баре перед игрой с Германией.

Также сообщалось, что перед началом стартового матча на Евро-2024 букмекеры считали безоговорочным фаворитом в матче с Шотландией именно немецкую сборную.