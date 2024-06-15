Результат першого матчу Євро-2024: Німеччина не залишила каменя на камені від Шотландії — 5:1 (огляд)

Бундестім у стартовому матчі Чемпіонату Європи розгромила шотландців, яким, до слова, другу половину зустрічі довелося грати вдесятьох.

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Збірна Німеччини переграла команду Шотландії у стартовому матчі Чемпіонату Європи. Одна з головних зірок команди — півзахисник "Байєра" Флоріан Вірц після пасу Тоні Крооса, який почав комбінацію, відправив м'яч у ворота на 10-й хвилині та відкрив рахунок голам на Євро-2024.

Розкотили триходівку. Диригент Бундестім Тоні Кроос зробив типову для себе діагональ на правий фланг, звідки Йозуа Кімміх відкотив у центр штрафного майданчика на Вірца — 1:0. Ще через десять хвилин, мабуть, найбільш технічно підкований із німців Джамал Мусіала отримав передачу в центрі штрафного, безперешкодно зупинив і розстріляв шотландського голкіпера.

У німців була беззаперечна перевага від самого початку зустрічі. До кінця першої 45-хвилинки статистика володіння м'ячем становила 66% до 34% на користь господарів.

Усі 6 ударів німців по воротах у першому таймі припали у площину воріт

До того ж на 44-й хвилині зі складу "Тартанової армії", яка вже горіла 0:2, вилучили захисника Раяна Портеуса. Суддя призначив пенальті, який впевнено реалізував Кай Хаверц.

На початку другої 45-хвилинки Вірц міг зробити рахунок 4:0, але леверкузенський "фармацевт" із меж штрафного кельтів пробив вище поперечини.

Шотландія намагалася за допомогою численних замін внести якісь корективи в загальний сюжетний малюнок. Але саме Німеччина довела рахунок зовсім уже до непристойного. Ніклас Фюллькруг на 68-й хвилині провів четвертий м'яч німців у ворота суперника і свій уже 12-й у 17 матчах за Бундестім.

На 76-й хвилині нападник дортмундських "Джмелів" Ніклас Фюллькруг, здавалося б, зробив перший дубль на цьому чемпіонаті. Але судді зафіксували офсайд.

Зневірені шотландські фани на матчі-старті Євро-2024 проти Німеччини

Результат першого матчу Євро-2024: Німеччина — Шотландія 5:1

Статистика та результат першого матчу Євро-2024: Німеччина - Шотландія

Хай там як, шотландцям вдалося зберегти обличчя. На 87-й хвилині на рахунок Антоніо Рідігера записали автогол: 4:1.

Натомість півзахисник господарів Емре Джан уже в доданий час із лінії штрафного точним ударом у кут підбив підсумок зустрічі: 5:1.

Нагадаємо, що вболівальники Шотландії випили все пиво в мюнхенському барі перед грою з Німеччиною.

Також повідомлялося, що перед початком стартового матчу на Євро-2024 букмекери вважали беззаперечним фаворитом у матчі з Шотландією саме німецьку збірну.