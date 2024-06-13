Україна в першій десятці найдорожчих збірних Євро-2024, — Transfermarkt (список)

За оцінками футбольних аналітиків, лідирує в рейтингу найдорожчих команд збірна Англії, загальна вартість якої — 1,52 млрд. Дві інші збірні оцінили в 1 млрд.

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Збірна України увійшла в десятку найдорожчих команд Чемпіонату Європи, який у п'ятницю, 14 червня, стартує на полях Німеччини. Ринкова вартість українських збірників оцінюється загалом у 379 млн євро. Такі дані наводить портал Transfermarkt.

Лідирує в рейтингу найдорожчих команд збірна Англії, загальна вартість команди — 1,52 млрд. Вартість ще двох команд оцінили в 1 млрд — це Португалія і Франція.

Андрій Лунін із "Реала" та Анатолій Трубін із "Бенфіки" коштують по 25 млн євро, за оцінками аналітиків

Найдорожчим українцем вважають захисника "Арсеналу" Олександра Зінченка — 38 млн євро. Трансферну вартість трьох інших футболістів — Артема Довбика, Михайла Мудрика та Георгія Судакова — оцінюють у 35 млн євро. Першу п'ятірку замикає захисник "Борнмута" Ілля Забарний — 32 млн.

Тот-10 найдорожчих футболістів України

Трансферну ціну півзахисника "Жирони" Віктора Циганкова оцінюють у 30 млн євро.

За потенційний перехід кожного з двох голкіперів — Андрія Луніна з мадридського "Реала" та Анатолія Трубіна з "Бенфіки" — на думку футбольних аналітиків доведеться заплатити щонайменше 25 млн євро.

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко коштує 28 млн євро, замикає ж десятку Микола Матвієнко — 18 млн.

З перших десяти найдорожчих українських футболістів, за оцінками Transfermarkt, тільки двоє (Судаков і Матвієнко) представляють внутрішній чемпіонат, решта — легіонери.

Загалом 12 гравців збірної захищають кольори закордонних клубів, 14 — поки що грають удома. Але за підсумками європейської першості, як правило, слідують нові трансфери.

Нагадаємо, що в Англії побоюються зіткнень із сербськими фанатами з белградських угруповань-ультрас під час Євро-2024.

Також повідомлялося, що Україна в останньому контрольному матчі перед стартом Євро переграла збірну Молдови 4:0. Але при цьому основний захисник команди Віталій Миколенко отримав травму.