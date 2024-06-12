Мисливці за головами, на чолі яких "Іван Грозний": Англія побоюється сербських фанатів-прихильників Путіна

Англійські вболівальники сподіваються, що їм не доведеться зіткнутися віч-на-віч із найвідомішим балканським футбольним хуліганом Іваном Богдановим, який відбув два роки в італійській і сербській в'язницях.

Related video

Влада Німеччини вважає, що перший матч на Євро-2024 для англійської збірної проти команди Сербії буде пов'язаний із підвищеним ризиком. За інформацією поліції Гельзенкірхена, де відбудеться матч, серед сербських уболівальників можуть затесатися близько 500 хуліганів. Про це пише BBC.

Зі спиртного на стадіоні буде доступне тільки пиво зі зниженим вмістом алкоголю. У рамках масштабної поліцейської операції на матч відправлять тисячу правоохоронців.

"Сербія деякий час пропускала великі турніри, тому є невідомі складові — чи уживуться фанатські угруповання двох країн. Ми як організатори не настільки занепокоєні, оскільки, за наявними даними, не передбачається ризик сутичок, але, звісно, до цього все ж таки є певний потенціал, якщо ми не вживемо заходів", — пояснив Андреас Шаєр, керівний директор Євро-2024.

Поліція побоюється сербських фанатів з угруповань, назви яких можна перекласти як "Мисливці за головами" і "Розкрадачі могил". Деякі з них пов'язані зі злочинністю і причетні до викрадень людей, зґвалтувань і вбивств, зазначають журналісти.

Сербські фанати на стадіоні

Англійські вболівальники сподіваються, що їм не доведеться зіткнутися віч-на-віч із найвідомішим балканським футбольним хуліганом Іваном Богдановим, якого прозвали "Іван Грозний". Він відбув два роки в італійській і сербській в'язницях.

Журналісти зазначають, що у фанатів белградського "Партизана", за деякими твердженнями, був "бункер" під розташуванням клубу, у якому влаштовували тортури та обезголовлювали людей. Ультрас "Црвени Звезди", за чутками, залучені у військові кампанії, політичне насильство, рекет та інші прояви організованої злочинності.

Біля стадіону в Белграді стоїть російський танк Т-54, який, як вважається, використовували серби під час кривавих подій у Югославії в 90-х роках. Клуб розмістив його 2019-го, пояснивши такий крок тим, що армія фанатів стане "сильнішою з бойовим транспортом".

Сербські фанати на стадіоні

Колишній президент Сербії Слободан Мілошевич поповнював футбольними хуліганами лави своїх дружинників і розпалював крайній націоналізм, пишуть журналісти, але 1996 року ті самі люди стали частиною протестного руху.

У жовтні 2000 року екстремісти з Деліє (ультрас "Црвени Звєеди") і Ґробарі (фанатське угруповання "Партизана") "одними з перших увірвалися до сербського парламенту, роззброїли поліцію й у такий спосіб посприяли скиданню Мілошевича", який помер під час суду за воєнні злочини в Гаазі.

Ідеологія сербських ультрас — це гримуча суміш з агресивного націоналізму, ресентименту європейськи орієнтованих сил і сильних пропутінських настроїв. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну додало градус цьому коктейлю.

Сербія і Росія давно підтримують тісні зв'язки завдяки спільній культурній спадщині, православ'ю і близьким слов'янським мовам. Невипадково головний спонсор "Црвени Звезды" — газовий гігант "Газпром".

Очікується, що до 40 тисяч англійських фанатів приїдуть на матч до Німеччини, і до 8 тисяч сербів, серед яких, за даними поліції, може бути 400-500 хуліганів.

Нагадаємо, що Збірна України розгромила команду Молдови в останньому контрольному матчі перед стартом Євро-2024. Але при цьому основний захисник команди Віталій Миколенко отримав ушкодження і ризикує пропустити Чемпіонат Європи.

Також повідомлялося, що нова поросль англійських футбольних хуліганів їде на Євро-2024, але поліція Німеччини напоготові.