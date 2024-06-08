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Спорт

Україна визначилась з гравцями збірної на Євро-2024: хто потрапив до списку

Збірна України з футболу
Фото: УАФ | Збірна України з футболу (ілюстративне фото)

Перший матч групи Е, до якої потрапила українська збірна на Євро-2024, відбудеться 17 червня між Румунією та Україною в Мюнхені о 16:00 за київським часом.

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Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До переліку воротарів, які захищатимуть українські ворота увійшли:

  • Георгій Бущан;
  • Анатолій Трубін;
  • Андрій Лунін.

Захисники:

  • Микола Матвієнко;
  • Юхим Конопля;
  • Валерій Бондар;
  • Олександр Тимчик;
  • Віталій Миколенко;
  • Ілля Забарний;
  • Олександр Сваток;
  • Максим Таловєров;
  • Богдан Михайліченко.

Півзахисники:

  • Андрій Ярмоленко;
  • Микола Шапаренко,
  • Володимир Бражко;
  • Тарас Степаненко;
  • Олександр Зубков;
  • Георгій Судаков;
  • Олександр Зінченко;
  • Віктор Циганков;
  • Михайло Мудрик;
  • Сергій Сидорчук;
  • Руслан Маліновський.

Нападники:

  • Артем Довбик;
  • Роман Яремчук;
  • Владислав Ванат.

Коли відбудуться матчі групи Е на Євро-2024

17.06. Румунія — Україна. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00

17.06. Бельгія — Словаччина. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00

21.06. Словаччина — Україна. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00

22.06. Бельгія — Румунія. "Штадіон Кельн". Кельн. 22:00

26.06. Словаччина — Румунія. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00

26.06. Україна — Бельгія. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00

Час початку матчів — київський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 червня, у Варшаві відбувся товариський матч між збірними України та Польщі в межах підготовки до Євро-2024. Перемогу в ньому здобула польська команда.