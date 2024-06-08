Україна визначилась з гравцями збірної на Євро-2024: хто потрапив до списку
Перший матч групи Е, до якої потрапила українська збірна на Євро-2024, відбудеться 17 червня між Румунією та Україною в Мюнхені о 16:00 за київським часом.
Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Про це повідомила Українська асоціація футболу.
До переліку воротарів, які захищатимуть українські ворота увійшли:
- Георгій Бущан;
- Анатолій Трубін;
- Андрій Лунін.
Захисники:
- Микола Матвієнко;
- Юхим Конопля;
- Валерій Бондар;
- Олександр Тимчик;
- Віталій Миколенко;
- Ілля Забарний;
- Олександр Сваток;
- Максим Таловєров;
- Богдан Михайліченко.
Півзахисники:
- Андрій Ярмоленко;
- Микола Шапаренко,
- Володимир Бражко;
- Тарас Степаненко;
- Олександр Зубков;
- Георгій Судаков;
- Олександр Зінченко;
- Віктор Циганков;
- Михайло Мудрик;
- Сергій Сидорчук;
- Руслан Маліновський.
Нападники:
- Артем Довбик;
- Роман Яремчук;
- Владислав Ванат.
Коли відбудуться матчі групи Е на Євро-2024
17.06. Румунія — Україна. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00
17.06. Бельгія — Словаччина. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00
21.06. Словаччина — Україна. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00
22.06. Бельгія — Румунія. "Штадіон Кельн". Кельн. 22:00
26.06. Словаччина — Румунія. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00
26.06. Україна — Бельгія. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00
Час початку матчів — київський.
Нагадаємо, у п'ятницю, 7 червня, у Варшаві відбувся товариський матч між збірними України та Польщі в межах підготовки до Євро-2024. Перемогу в ньому здобула польська команда.