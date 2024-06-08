Україна визначилась з гравцями збірної на Євро-2024: хто потрапив до списку

Перший матч групи Е, до якої потрапила українська збірна на Євро-2024, відбудеться 17 червня між Румунією та Україною в Мюнхені о 16:00 за київським часом.

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Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До переліку воротарів, які захищатимуть українські ворота увійшли:

Георгій Бущан;

Анатолій Трубін;

Андрій Лунін.

Захисники:

Микола Матвієнко;

Юхим Конопля;

Валерій Бондар;

Олександр Тимчик;

Віталій Миколенко;

Ілля Забарний;

Олександр Сваток;

Максим Таловєров;

Богдан Михайліченко.

Півзахисники:

Андрій Ярмоленко;

Микола Шапаренко,

Володимир Бражко;

Тарас Степаненко;

Олександр Зубков;

Георгій Судаков;

Олександр Зінченко;

Віктор Циганков;

Михайло Мудрик;

Сергій Сидорчук;

Руслан Маліновський.

Нападники:

Артем Довбик;

Роман Яремчук;

Владислав Ванат.

Коли відбудуться матчі групи Е на Євро-2024

17.06. Румунія — Україна. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00

17.06. Бельгія — Словаччина. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00

21.06. Словаччина — Україна. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00

22.06. Бельгія — Румунія. "Штадіон Кельн". Кельн. 22:00

26.06. Словаччина — Румунія. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00

26.06. Україна — Бельгія. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00

Час початку матчів — київський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 червня, у Варшаві відбувся товариський матч між збірними України та Польщі в межах підготовки до Євро-2024. Перемогу в ньому здобула польська команда.