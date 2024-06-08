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Спорт

Украина определилась с игроками сборной на Евро-2024: кто попал в список

Сборная Украины по футболу
Фото: УАФ | Сборная Украины по футболу (иллюстративное фото)

Первый матч группы Е, в которую попала украинская сборная на Евро-2024, состоится 17 июня между Румынией и Украиной в Мюнхене в 16:00 по киевскому времени.

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Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

В перечень вратарей, которые будут защищать украинские ворота вошли:

  • Георгий Бущан;
  • Анатолий Трубин;
  • Андрей Лунин.

Защитники:

  • Николай Матвиенко;
  • Ефим Конопля;
  • Валерий Бондарь;
  • Александр Тимчик;
  • Виталий Миколенко;
  • Илья Забарный;
  • Александр Сваток;
  • Максим Таловеров;
  • Богдан Михайличенко.

Полузащитники:

  • Андрей Ярмоленко;
  • Николай Шапаренко,
  • Владимир Бражко;
  • Тарас Степаненко;
  • Александр Зубков;
  • Георгий Судаков;
  • Александр Зинченко;
  • Виктор Цыганков;
  • Михаил Мудрик;
  • Сергей Сидорчук;
  • Руслан Малиновский.

Нападающие:

  • Артем Довбик;
  • Роман Яремчук;
  • Владислав Ванат.

Когда состоятся матчи группы Е на Евро-2024

17.06. Румыния — Украина. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00

17.06. Бельгия — Словакия. "Франкфурт-Штадион". Франкфурт-на-Майне. 19:00

21.06. Словакия — Украина. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00

22.06. Бельгия — Румыния. "Штадион Кельн". Кельн. 22:00

26.06. Словакия — Румыния. "Франкфурт-Штадион". Франкфурт-на-Майне. 19:00

26.06. Украина — Бельгия. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00

Время начала матчей — киевское.

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Варшаве состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Польши в рамках подготовки к Евро-2024. Победу в нем одержала польская команда.