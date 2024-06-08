Украина определилась с игроками сборной на Евро-2024: кто попал в список
Первый матч группы Е, в которую попала украинская сборная на Евро-2024, состоится 17 июня между Румынией и Украиной в Мюнхене в 16:00 по киевскому времени.
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.
В перечень вратарей, которые будут защищать украинские ворота вошли:
- Георгий Бущан;
- Анатолий Трубин;
- Андрей Лунин.
Защитники:
- Николай Матвиенко;
- Ефим Конопля;
- Валерий Бондарь;
- Александр Тимчик;
- Виталий Миколенко;
- Илья Забарный;
- Александр Сваток;
- Максим Таловеров;
- Богдан Михайличенко.
Полузащитники:
- Андрей Ярмоленко;
- Николай Шапаренко,
- Владимир Бражко;
- Тарас Степаненко;
- Александр Зубков;
- Георгий Судаков;
- Александр Зинченко;
- Виктор Цыганков;
- Михаил Мудрик;
- Сергей Сидорчук;
- Руслан Малиновский.
Нападающие:
- Артем Довбик;
- Роман Яремчук;
- Владислав Ванат.
Когда состоятся матчи группы Е на Евро-2024
17.06. Румыния — Украина. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00
17.06. Бельгия — Словакия. "Франкфурт-Штадион". Франкфурт-на-Майне. 19:00
21.06. Словакия — Украина. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00
22.06. Бельгия — Румыния. "Штадион Кельн". Кельн. 22:00
26.06. Словакия — Румыния. "Франкфурт-Штадион". Франкфурт-на-Майне. 19:00
26.06. Украина — Бельгия. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00
Время начала матчей — киевское.
Напомним, в пятницу, 7 июня, в Варшаве состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Польши в рамках подготовки к Евро-2024. Победу в нем одержала польская команда.