Тотальна перевага німців: Україна зіграла внічию з Німеччиною в першому контрольному матчі до Євро-2024

Статистика ударів по воротах: 13:3 на користь німців. У другому таймі нападник "Хоффенхайма" Максиміліан Байєр, який вийшов на заміну, першим же ударом у футболці збірної влучив у поперечину воріт Анатолія Трубіна.

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Контрольний матч збірних України та Німеччини в Нюрнберзі завершився нічиєю 0:0. Німеччина володіла перевагою протягом практично всього матчу і чинила тиск на захисні побудови українців.

У першому таймі у складі німецької збірної виділявся Джамал Мусіала. Україна ж переважно відсиджувалася в обороні, хоча у Романа Яремчука була можливість відкрити рахунок, але нападник пробив у голкіпера Мануеля Ноєра.

У другому таймі нападник "Хоффенхайма" Максиміліан Байєр, який вийшов на заміну, першим же ударом у футболці збірної влучив у поперечину воріт Анатолія Трубіна. Через деякий час він небезпечно пробивав низом.

Україна ж відповіла небезпечним проходом Михайла Мудрика. Тренер збірної України Сергій Ребров спробував пожвавити гру замінами, у центр півзахисту, серед іншого, замість Тараса Степаненка, якого німці змусили неабияк попітніти, вийшов динамівець Володимир Бражко. Але рахунок на табло так і не змінився.

Німеччина – Україна Німеччина – Україна Німеччина – Україна Німеччина – Україна Німеччина – Україна Німеччина – Україна

Під завісу другого тайму Німеччина перевершувала Україну у володінні м'ячем у співвідношенні 61% до 39%. Статистика ударів у площину воріт: 5:3. Загальна кількість ударів по воротах, завданих німцями, — 13. В України — лише 3.

Livescore: Німеччина — Україна: статистика матчу

Нагадаємо, що у своєму нещодавньому інтерв'ю представникам Німецького футбольного союзу президент УАФ Андрій Шевченко сказав, що вважає волю до перемоги, підтримку вболівальників і мотивацію самих футболістів тим, що має допомогти збірній України на Євро-2024.

Також повідомлялося, що Артем Довбик забив 24 голи в чемпіонаті Іспанії, за що був відзначений трофеєм Пічічі. Стільки ж забивав Шевченко в Серії А, коли ставав найкращим бомбардиром першості Італії. До слова, в італійській кар'єрі Шевченка було два подібних досягнення.