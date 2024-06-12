Охотники за головами, во главе которых "Иван Грозный": Англия опасается сербских фанатов-сторонников Путина

Английские болельщики надеются, что им не придется столкнуться лицом к лицу с самым известным балканским футбольным хулиганом Иваном Богдановым, который отбыл два года в итальянской и сербской тюрьмах.

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Власти Германии считают, что первый матч на Евро-2024 для английской сборной против команды Сербии будет сопряжен с повышенным риском. По информации полиции Гельзенкирхена, где состоится в матч, среди сербских болельщиков могут затесаться около 500 хулиганов. Об этом пишет BBC.

Из спиртного на стадионе будет доступно только пиво с пониженным содержанием алкоголя. В рамках масштабной полицейской операции на матч отрядят тысячу полицейских.

"Сербия некоторое время пропускала крупные турниры, поэтому есть неизвестные составляющие — уживутся ли фанатские группировки двух стран. Мы как организаторы не настолько обеспокоены, посколько, по имеющимся данным, не предвидится риск столкновений, но, конечно, к этому все же есть определенный потенциал, если мы не предпримем меры", — объяснил Андреас Шаер, управляющий директор Евро-2024.

Полиция опасается сербских фанатов из группировок, названия которых можно перевести как "Охотники за головами" и "Расхитители могил". Некоторые из них связаны с преступностью и причастны к похищениям людей, изнасилованиям и убийствам, отмечают журналисты.

Сербские фанаты на стадионе

Английские болельщики надеются, что им не придется столкнуться лицом к лицу с самым известным балканским футбольным хулиганом Иваном Богдановым, прозванным "Иван Грозный". Он отбыл два года в итальянской и сербской тюрьмах.

Журналисты отмечают, что у фанатов белградского "Партизана", по некоторым утверждениям, был "бункер" под расположениям клуба, в котором устраивались пытки и обезглавливали людей. Ультрас "Црвены Звезды", по слухам вовлечены в военные кампании, политическое насилие, рэкет и прочие проявления организованной преступности.

У стадиона в Белграде стоит российский танк Т-54, который, как считается, использовался сербами во время кровавых событий в Югославии в 90-х годах. Клуб разместил его в 2019-м, объяснив такой шаг тем, что армия фанатов станет "сильнее с боевым транспортом".

Сербские фанаты на стадионе

Бывший президент Сербии Слободан Милошевич пополнял футбольными хулиганами ряды своих дружинников и разжигал крайний национализм, пишут журналисты, но в 1996 году те же люди стали частью протестного движения.

В октябре 2000 года экстремисты из Делие (ультрас "Црвены Звезды") и Гробари (фанатская группировка "Партизана") "одними из первых ворвались в сербский парламент, разоружили полицию и тем самым поспособствовали свержению Милошевича", который умер во время суда за военные преступления в Гааге.

Идеология сербских ультрас — это гремучая смесь из агрессивного национализма, ресентимента европейски ориентированных сил и сильных пропутинских настроений. Полномасштабное вторжение России в Украину добавило градус этому коктейлю.

Сербия и Россия давно поддерживают тесные связи благодаря общему культурному наследию, православию и близким славянским языкам. Неслучайно главный спонсор "Црвены Звезды" — газовый гигант "Газпром".

Ожидается, что до 40 тысяч английских фанатов приедут на матч в Германию, и до 8 тысяч сербов, среди которых, по данным полиции, может быть 400-500 хулиганов.

Напомним, что Сборная Украины разгромила команду Молдовы в последнем контрольном матче перед стартом Евро-2024. Но при этом основной защитник команды Виталий Миколенко получил повреждение и рискует пропустить Чемпионат Европы.

Также сообщалось, что новая поросль английских футбольных хулиганов едет на Евро-2024, но полиция Германии начеку.