Подростки в Instagram, взвинченные кокаином: новая поросль хулиганов едет на Евро-2024, но полиция начеку

По словам журналистов, присутствие кокаина определенно влияет на поведение некоторых футбольных фанатов, а новый фильм о современных хулиганах получил название "Порошковый марш".

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Полицейские из графства Чешир говорят об "относительно новой разновидности футбольный фанатов", которые внесли свою лепту в то, что после пандемии участились случаи околофутбольного насилия. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Один из полицейских, который преимущественно занят событиями, представляющими риск для общественной безопасности, считает, что присутствие кокаина определенно сыграло свою роль. Журналисты отмечают, что новый фильм о современных футбольных хулиганах не без оснований получил название "Порошкового марша". Но заметно и стремление молодого поколения привлечь к себе внимание.

"Некоторые из этих ребят публикуют в соцсетях снимки, сделанные во время драк. Мы говорим о 15-18-летних, которые никогда не участвовали в уличных драках, они прыгают друг вокруг друга и не знают, что делать, когда они действительно провоцируют потасовки и их бьют. В таких случаях им нужна помощь полиции", — объяснил офицер.

Английские футбольные фанаты

Британские журналисты упомянули о ряде недавних случаях насилия в местных футбольных лигах.

Одного мужчину задержали, еще одному выписали предупреждение из-за того, что перед матчем за выход в АПЛ между "Норвичем" и "Лидсом" тинейджеры напали на 60-летнего фаната

На Евро 2016 бескомпромиссные французские копы просто разворачивали водометы и применяли слезоточивый газ в отношении раздухорившихся толп хулиганов. Немцы же, наоборот, стремятся помочь избежать ареста болельщикам — нетрезвым, под кокаином или чем-либо еще.

Английские футбольные фанаты

Но всему есть предел. На вопрос о том, что некоторые английские фанаты могут петь про "десять немецких бомбардировщиков" и "авиацию из Англии", которая летит их сбивать, один из немецких полицейских сказал о необходимости "уважать нашу страну" и упомянул о наказаниях за нарушение общественного порядка. Среди прочего, нарушителей могут подвести к электронным пунктам для уплаты штрафа. Южные земли Германии считаются более консервативными и менее терпимыми к нарушителям спокойствия.

За жест в виде нацистского салюта в сегодняшней Германии наказывают тюремным сроком, как, впрочем, и за свастику. По словам одного из местных полицейских, "это связано с историей". За попытку сжечь израильский флаг виновные также могут оказаться в тюрьме.

Напомним, что сборной Украине в первом контрольном матче перед предстоящим Евро-2024 удалось удержать ничейный счет на выезде в Германии.

Также сообщалось, что Андрей Шевченко в недавнем интервью говорил о воле к победе, поддержке болельщиков и личной мотивации украинских футболистов как факторах, которые должны помочь хорошо выступить на Чемпионате Европы 2024.