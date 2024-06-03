Германия – Украина: где смотреть первый контрольный матч перед Евро-2024

Для Украины матч в Нюрнберге будет первым, начиная с марта, когда удалось добиться победы в противостоянии с Исландией и пробиться на Евро.

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За две недели на старта континентального первенства 3 июня в Нюрнберге национальная сборная Украины проведет контрольный поединок со сборной Германии. Матч на "Макс-Морлок-Штадион" начнется в 21:45.

Для Украины это будет первый матч, начиная с марта, когда удалось добиться победы в противостоянии с Исландией. Германия также провела свой недавний матч в начале весны, в двух матчах переиграв Францию и Нидерланды.

Сегодняшние соперники в 2023 году сыграли вничью: 3:3.

Германия Украина: где смотреть матч

Матч в прямом эфире в Украине официально будут транслировать региональные телеканалы "Суспільне", а также платформа Megogo.

Германия — Украина: ставки букмекеров

Два года назад Немецкий футбольный союз (DFB) отказался от прозвища "бундесманшафт" как от излишне самонадеянного, но все же текущее соотношение сил букмекеры оценивают в пользу Германии, а не Украины. Коэффициент на победу немцев — 1,51. На победу Украины — 6,7.

"Главное, чтобы воля была к победе"

По слова президента УАФ Андрея Шевченко, украинской сборной поможет подготовиться к турниру сильная мотивация, воля к победе и поддержка фанатов.

"Каждая победа нашей страны — на поле и за его пределами — важна для каждого украинца и особенно тех, кто сейчас защищает страну на передовой", — напомнил Шевченко.

Напомним, что сборная Украины вышла на Евро-2024 благодаря волевой победе в плей-офф над командой Исландии 2:1.

Также сообщалось, что 26 марта после матча с исландцами капитан сборной Александр Зинченко заступился за фаната, которого пытался увести с поля польский полицейский.