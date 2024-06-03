Німеччина — Україна: де дивитися перший контрольний матч перед Євро-2024

Для України матч у Нюрнберзі буде першим, починаючи з березня, коли вдалося перемогти в протистоянні з Ісландією і пробитися на Євро.

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За два тижні до старту континентальної першості 3 червня в Нюрнберзі національна збірна України проведе контрольний поєдинок зі збірною Німеччини. Матч на "Макс-Морлок-Штадіон" розпочнеться о 21:45.

Для України це буде перший матч, починаючи з березня, коли вдалося домогтися перемоги в протистоянні з Ісландією. Німеччина також провела свій нещодавній матч на початку весни, у двох матчах перегравши Францію та Нідерланди.

Сьогоднішні суперники у 2023 році зіграли внічию: 3:3.

Німеччина Україна: де дивитися матч

Матч у прямому ефірі в Україні офіційно транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільне", а також платформа Megogo.

Німеччина — Україна: ставки букмекерів

Два роки тому Німецький футбольний союз (DFB) відмовився від прізвиська "бундесманшафт" як від надмірно самовпевненого, але все ж поточне співвідношення сил букмекери оцінюють на користь Німеччини, а не України. Коефіцієнт на перемогу німців — 1,51. На перемогу України — 6,7.

"Головне, щоб воля була до перемоги"

За слова президента УАФ Андрія Шевченка, українській збірній допоможе підготуватися до турніру сильна мотивація, воля до перемоги та підтримка фанатів.

"Кожна перемога нашої країни — на полі та за його межами — важлива для кожного українця та особливо тих, хто зараз захищає країну на передовій", — нагадав Шевченко.

Нагадаємо, що збірна України вийшла на Євро-2024 завдяки вольовій перемозі в плей-офф над командою Ісландії 2:1.

Також повідомлялося, що 26 березня після матчу з ісландцями капітан збірної Олександр Зінченко заступився за фаната, якого намагався відвести з поля польський поліціянт.