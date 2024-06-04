Підлітки, кокаїн та Instagram: англійські хулігани їдуть на Євро-2024, але поліція Німеччини напоготові

За словами журналістів, кокаїн безумовно впливає на поведінку деяких футбольних фанатів, а новий фільм про сучасних хуліганів отримав назву "Порошковий марш".

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Поліціянти з графства Чешир говорять про "відносно новий різновид футбольний фанатів", які внесли свою частку в те, що після пандемії почастішали випадки навколофутбольного насильства. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Один із поліціянтів, який переважно зайнятий подіями, що становлять ризик для громадської безпеки, вважає, що наявність кокаїну, безумовно, зіграла свою роль. Журналісти зазначають, що новий фільм про сучасних футбольних хуліганів небезпідставно отримав назву "Порошкового маршу". Але помітне й прагнення молодого покоління привернути до себе увагу.

"Деякі з цих хлопців публікують у соцмережах знімки, зроблені під час бійок. Ми говоримо про 15-18-річних, які ніколи не брали участі у вуличних бійках, вони стрибають один навколо одного і не знають, що робити, коли вони справді провокують бійки і їх б'ють. У таких випадках їм потрібна допомога поліції", — пояснив офіцер.

Англійські футбольні фанати

Британські журналісти згадали про низку нещодавніх випадків насильства в місцевих футбольних лігах.

Одного чоловіка затримали, ще одному виписали попередження через те, що перед матчем за вихід в АПЛ між "Норвічем" і "Лідсом" тінейджери напали на 60-річного фаната

На Євро-2016 безкомпромісні французькі копи просто розгортали водомети та застосовували сльозогінний газ до натовпів хуліганів. Німці ж, навпаки, прагнуть допомогти уникнути арешту вболівальникам — нетверезим, під кокаїном чи чимось ще.

Англійські футбольні фанати

Але всьому є межа. На запитання про те, що деякі англійські фанати можуть співати про "десять німецьких бомбардувальників" і "авіацію з Англії", яка летить їх збивати, один із німецьких поліціянтів сказав про необхідність "поважати нашу країну" і згадав про покарання за порушення громадського порядку. Серед іншого, порушників можуть підвести до електронних пунктів для сплати штрафу. Південні землі Німеччини вважаються більш консервативними й менш терпимими до порушників спокою.

Англійські фанати

За жест у вигляді нацистського салюту в сьогоднішній Німеччині карають тюремним терміном, як, утім, і за свастику. За словами одного з місцевих поліціянтів, "це пов'язано з історією". За спробу спалити ізраїльський прапор винні також можуть опинитися у в'язниці.

Нагадаємо, що збірній Україні в першому контрольному матчі перед майбутнім Євро-2024 вдалося втримати нічийний рахунок на виїзді в Німеччині.

Також повідомлялося, що Андрій Шевченко в нещодавньому інтерв'ю говорив про волю до перемоги, підтримку вболівальників та особисту мотивацію українських футболістів як фактори, що мають допомогти добре виступити на Чемпіонаті Європи 2024.