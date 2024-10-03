Ключова особистість в ГУР: українські ультрас виступили проти відставки Буданова

Під листом підписалися фанати 24 українських футбольних клубів. Вони висловили "абсолютну довіру і підтримку" очільнику ГУР Міноборони.

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На тлі поширення інформації про можливу відставку керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, на його захист стали українські ультрас. Вони висловили колективну думку в своїх телеграм-каналах, що виступають категорично проти такого потенційного рішення. Зокрема, про це написали ультрас ФК "Динамо" Київ.

За словами ультрас, у звʼязку з певними "вкидами" у медійному полі, український фанатський рух, як пасіонарна частина суспільства, вважає важливим висловити свою думку щодо інформації про звільнення Кирила Буданова з посади начальника ГУР МО.

"Ми, як навколофутбольна спільнота з усієї країни представляємо солдатів та офіцерів різних бригад і батальйонів, а тому хочемо запевнити, що висловлюємо абсолютну довіру та підтримку Кирилу Буданову. Нам неприємні політичні інтриги, ми в жодному разі не ставимо під сумнів рішення військово-політичного керівництва, але щиро переконані, що особистість Буданова на посаді керівника ГУР сьогодні є ключовою", — йдеться в повідомленні.

Ультрас нагадали, що Буданов завоював повагу українського суспільства своїми вчинками та бойовим шляхом. А також те, що головний український розвідник безпосередньо брав участь у диверсійних операціях на території ворога, "ще до того, як це стало мейнстримом".

"Багато спецоперацій за участі Буданова досі залишаються невідомими громадськості. Під час виконання бойових завдань, він отримав декілька поранень. Навіть зараз, ми нерідко бачимо кадри, коли Буданов бере безпосередню участь у бойових. Окремо хочемо зазначити зухвалу роботу ГУР — в середині Росії. Нам всім дуже приємно, коли російські міста спалахують полумʼям, а наші вороги ліквідовані кулею. Суттєва частина цих акцій є робота ГУР, під керівництвом Кирила", — написали футбольні фанати.

Зазначається, що під листом підписалися фанати:

"Динамо" Київ, "Металіст" Харків, "Чорноморець" Одеса, ЦСКА Київ, "Таврія" Сімферополь, "Шахтар" Донецьк, "Верес" Рівне, "Зоря" Луганськ, ПФК "Севастополь", МФК "Миколаїв", "Прикарпаття" Івано-Франківськ, ФК "Дніпро", "Ворскла" Полтава, "Дніпро" Черкаси, "Кристал" Херсон, "Полісся" Житомир, "Металург" Запоріжжя, "Кривбас" Кривий Ріг, "Волинь" Луцьк, "Нива" Вінниця, "Карпати" Львів, "Буковина" Чернівці, ФК "Олександрія", "Нива" Тернопіль.

Нагадаємо, що 2 жовтня нардеп Юрій Мисягін повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що питання звільнення Кирила Буданова "на сьогодні не обговорюється".