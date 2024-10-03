Ключевая личность в ГУР: украинские ультрас выступили против отставки Буданова

Под письмом подписались фанаты 24 украинских футбольных клубов. Они выразили "абсолютное доверие и поддержку" главе ГУР Минобороны.

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На фоне распространения информации о возможной отставке руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, на его защиту стали украинские ультрас. Они высказали коллективное мнение в своих телеграм-каналах, что выступают категорически против такого потенциального решения. В частности, об этом написали ультрас ФК "Динамо" Киев.

По словам ультрас, в связи с определенными "вбросами" в медийном поле, украинское фанатское движение, как пассионарная часть общества, считает важным высказать свое мнение относительно информации об увольнении Кирилла Буданова с должности начальника ГУР МО.

"Мы, как околофутбольное сообщество со всей страны представляем солдат и офицеров различных бригад и батальонов, а потому хотим заверить, что выражаем абсолютное доверие и поддержку Кириллу Буданову. Нам неприятны политические интриги, мы ни в коем случае не ставим под сомнение решение военно-политического руководства, но искренне убеждены, что личность Буданова на посту руководителя ГУР сегодня является ключевой", — говорится в сообщении.

Ультрас напомнили, что Буданов завоевал уважение украинского общества своими поступками и боевым путем. А также то, что главный украинский разведчик непосредственно участвовал в диверсионных операциях на территории врага, "еще до того, как это стало мейнстримом".

"Многие спецоперации с участием Буданова до сих пор остаются неизвестными общественности. Во время выполнения боевых задач, он получил несколько ранений. Даже сейчас, мы нередко видим кадры, когда Буданов принимает непосредственное участие в боевых. Отдельно хотим отметить дерзкую работу ГУР — внутри России. Нам всем очень приятно, когда российские города вспыхивают пламенем, а наши враги ликвидированы пулей. Существенная часть этих акций — работа ГУР, под руководством Кирилла", — написали футбольные фанаты.

Отмечается, что под письмом подписались фанаты:

"Динамо" Киев, "Металлист" Харьков, "Черноморец" Одесса, ЦСКА Киев, "Таврия" Симферополь, "Шахтер" Донецк, "Верес" Ровно, "Заря" Луганск, ПФК "Севастополь", МФК "Николаев", "Прикарпатье" Ивано-Франковск, ФК "Днепр", "Ворскла" Полтава, "Днепр" Черкассы, "Кристалл" Херсон, "Полесье" Житомир, "Металлург" Запорожье, "Кривбасс" Кривой Рог, "Волынь" Луцк, "Нива" Винница, "Карпаты" Львов, "Буковина" Черновцы, ФК "Александрия", "Нива" Тернополь.

Напомним, что 2 октября нардеп Юрий Мысягин сообщил, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что вопрос увольнения Кирилла Буданова "на сегодня не обсуждается".