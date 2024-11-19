Вчені придумали робота, який в майбутньому "перевершить Мессі" (фото, відео)

Вчені планують, що до 2050 року робот візьме участь в чемпіонаті світу з футболу в складі однієї з команд та виграє його.

Вчені з Каліфорнійського університету створюють робота, який гратиме у футбол на чемпіонатах світу за національні збірні та "перевершить Мессі" на стадіоні. Про це повідомляє Daily Star.

Робота назвали ARTEMIS, скорочено від "a robot that exceeds Messi in soccerʼ (англ. "робот, який перевершить Мессі", — ред). Робота над ним велась багато років, наразі вже видно позитивний прогрес. Вчені також називають робота "Просунутою роботизованою технологією для покращеної мобільності та покращеної стійкості", але ARTEMIS є більш популярною назвою.

"Під час випробувань у лабораторії ARTEMIS розігнався до 2,1 метра за секунду, що, за словами дослідників з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, робить його найшвидшим у світі крокуючим гуманоїдним роботом. Також вважається, що це перший гуманоїдний робот, розроблений в академічному середовищі, який здатний бігати, і лише третій в цілому", — зазначили науковці.

Робот вже брав участь в RoboCup, однак вчені не планують на цьому зупинятись. Їх ціль в тому, щоб робот грав за якусь з команд в чемпіонаті світу до 2050 року, причому вони ставлять за ціль виграш команди.

Журналісти зазначили, що ARTEMIS — "перший у своєму роді" робот, оскільки він зроблений так, що поводиться як людина з м'язами. Він менше нагадує робота, а більше футболіста.

Робот також був представлений на одному з технологічних з'їздів — там на нього вдягли чорні штани та черевики та дали зіграти в футбол. Однак виявилось, що ARTEMIS ще не зовсім готовий до чемпіонату світу, оскільки роботу поки важко вдарити по м'ячу, іноді він взагалі "штовхав" повітря.

Робот ARTEMIS Фото: dailystar.co.uk

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