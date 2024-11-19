Албанія — Україна: українці обіграли суперника і вийшли в плей-офф Ліги націй

В обох голах України безпосередню участь брали номінальні крайні захисники команди. Олександр Зінченко відкрив рахунок, а Юхим Конопля асистував Роману Яремчуку.

Футбол Албанія — Україна завершився з рахунком 2-0 на користь збірної України й, завдяки тому, що в паралельному матчі Чехія — Грузія перемогли господарі, Синьо-жовті вийшли до плей-оф Ліги націй. Фокус підбив підсумки подій матчу Албанія — Україна.

Таблиця групи B Ліги націй

Команди, що посіли другі місця у своїх групах, зіграють із командами, які завершили виступи третіми.

Рахунок українці відкрили вже на 5-й хвилині зустрічі. Олександр Зінченко, який у матчі проти албанців грав не на постійній позиції лівого захисника, хльостко в дотик пробив приблизно з лінії штрафного майданчика. М'яч рикошетом від газону влетів у кут воріт суперника.

Подвоїв перевагу Роман Яремчук, який замкнув передачу крайнього захисника Юхима Коноплі після розкішної діагоналі Судакова.

Портал Sofascore оцінив гру півзахисника збірної України Олександра Зінченка за перші 45 хвилин на 7.5. Він став найкращим у першому таймі, граючи не на звичній для себе позиції півзахисника.

Олександр Зінченко — один із найкращих у матчі

У другому таймі албанці скоротили відставання завдяки м'ячу з пенальті. Але захисники України впоралися з натиском під завісу зустрічі.

Нагадаємо, що Тимощук виграв суд проти УАФ у Лозанні та повернув собі всі титули, яких його позбавили в Україні.

Раніше повідомлялося, що через відсутність контргри Україна втратила перемогу в матчі проти Грузії.