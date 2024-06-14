Выпили все пиво и веселятся: как болельщики Шотландии готовятся к игре с Германией (фото)

В Мюнхене закончилось пиво в центральных кафе, где расположены фан-зоны Чемпионата мира по футболу 2024, рассказали журналисты. Хотя пиво и закончилось, но болельщики из Шотландии ведут себя вежливо и драк почти не было.

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Болельщики сборной Шотландии веселятся в Мюнхене, где должна состояться первая игра Чемпионата Европы по футболу. Прибыв в столицу Баварии, они посетили местные кафе, рестораны и бары, в поисках немецкого пива. В течение дня выяснилось, что в заведениях закончился напиток, который особенно интересовал шотландцев. О том, как готовятся к первой игре Шотландия-Германия, рассказали на портале Bild.

Немецкие журналисты объяснили, что наибольшее скопление шотландцев было в центре Мюнхена — в туристических местах, в частности, на Мариенплац или в Английском парке. Они прибыли в четверг, одетые в бело-голубые цвета и килты. Ориентировочное количество болельщиков Шотландии, которые посетят Евро-2024 — 200 тыс. человек. Местные заведения заявили, что у них закончилось пиво — об этом рассказало издание The Sun. Также отметили, что обошлось почти без драк.

На фотографиях, сделанных в Мюнхене, можно увидеть площадь, тесно заставленную столами, за которыми едят и пьют болельщики. Мужчины и женщины "погрузились в празднование Евро-2024", пили пиво и скандировали фразы в поддержку своей сборной, говорится в статье Bild.

Евро-2024 — площадь в Мюнхене, на которой развлекаются болельщики из Шотландии Фото: Bild

Количество гостей так велико, что власти Мюнхена сначала закрыли Мариенплац, где была возможность наблюдать за турниром. К вечеру 14 июня появилось новое сообщение о переполнении еще одной фан-зоны.

"Фан-зона сейчас закрыта. Пожалуйста, не ходите больше в Олимпиапарк!" — говорится в сообщении в соцсети X (Twitter).

На фото, размещенных на портале 11freunde.de, можно увидеть лица болельщики крупным планом. Видно, как они держат в руках полузаполненные кружки пива, смеются и веселятся, обернувшись национальными флагами.

Евро-2024 — болельщики из Шотландии в Германии Фото: 11freunde.de

Также есть кадр, который показывает правоохранителя, который следит за порядком. Рядом на тумбу забрался мужчина в килте, но полицейский не мешает ему отдыхать.

Евро-2024 — полицейский и болельщик из Шотландии в Германии Фото: 11freunde.de

Отметим, накануне, 13 июня, министр внутренних дел Германии рассказала о мерах охраны на Евро-2024. В Германии создан специальный Международный центр, в котором 129 правоохранителей будут следить за событиями на экране, площадью 40 кв. м. При этом больше всего внимания будут уделять сборной из Украины, заявила чиновница. О каких именно дополнительных мерах идет речь, она не рассказала.

Ранее Фокус писал о еще одной особенности украинской команды. Как выяснилось, она вошла в топ 10 команд, у которой самая дорогая суммарная ценность футболистов.

Напоминаем, в СМИ рассказали об инциденте, к которому все же были причастны болельщики из Шотландии. Журналисты сообщили, что несколько приезжих попали в ДТП.