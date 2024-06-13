Надеется на победу на Евро-2024: фанат сборной Англии украсил свой дом 120 национальными флагами (фото)

Декоратор Пол Бибби ожидает, что английская сборная, скорее всего, выйдет из группы, а дальше много будет зависеть от жребия.

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Суперфан футбольной сборной Англии украсил каждый квадратный дюйм своего дома флагом Св. Георгия перед матчем со сборной Сербии и очень надеется, что команда Гарета Саутгейта вернется домой с трофеем. Об этом пишет The Daily Mail.

Пол Бибби потратил полтора дня на то, чтобы в преддверии Евро-2024 украсить фасад дома в Челмсфорде (графство Эссекс) национальными флагами.

58-летний мужчина известен тем, что на протяжении почти 20 лет ярко украшал дом к рождественским праздникам. Теперь же он размесил около 20 крупных и сотни небольших флажков Англии на фасаде дома. На это он решился в прошлое воскресенье.

"Я делаю это на каждом футбольном турнире: Евро и Чемпионатах мира. Думаю, мы сможем сделать шаг вперед и, наконец-то, что-то выиграть", — объяснил он.

Пол Бибби

На просьбу сделать прогноз относительно предстоящего континентального первенства он сказал, что сейчас в сборной Англии собраны разноплановые молодые игроки.

"Скорее всего, мы выйдем из группы, а дальше посмотрим, с кем впадет жребий сыграть. Мы ничего не выигрывали с 1966 года и я надеюсь, что за время моей жизни выиграем хотя бы что-нибудь. Вперед, Англия — в этом году мы можем победить!" — сказал он.

Пол Бибби, который ухаживает за своим 36-летним сыном Аароном, в своем родном городе Челмсфорде известен рождественскими декорациями. В течение почти двух десятилетий он украшал свой дом 30 тысячами рождественских гирлянд, чтобы собрать деньги для скорой помощи Essex и Herts. В декабре прошлого года он признал, что понадобится потратить не менее 300 фунтов стерлингов (355 евро), чтобы заплатить за электричество. Но это его не остановило, и лампочек стало уже 70 тысяч.

"В прошлом году стоимость электричества только для освещения составила более 300 фунтов стерлингов, в этот раз, возможно, будет еще больше, но это меня не пугает", — сказал он.

Напомним, что Украина оказалась в первой десятке самых дорогих сборных Евро-2024, по оценкам Transfermarkt.

Также сообщалось, что в контрольном матче перед Евро сборная Украины обыграла команду Молдовы 4:0.