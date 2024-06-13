Сподівається на перемогу на Євро-2024: фанат збірної Англії прикрасив свій будинок 120 національними прапорами (фото)

Декоратор Пол Біббі очікує, що англійська збірна, найімовірніше, вийде з групи, а далі багато залежатиме від жереба.

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Суперфан футбольної збірної Англії прикрасив кожен квадратний дюйм свого будинку прапором Св. Георгія перед матчем зі збірною Сербії та дуже сподівається, що команда Гарета Саутґейта повернеться додому з трофеєм. Про це пише The Daily Mail.

Пол Біббі витратив півтора дня на те, щоб напередодні Євро-2024 прикрасити фасад будинку в Челмсфорді (графство Ессекс) національними прапорами.

58-річний чоловік відомий тим, що впродовж майже 20 років яскраво прикрашав будинок до різдвяних свят. Тепер же він розмісив близько 20 великих і сотні невеликих прапорців Англії на фасаді будинку. На це він зважився минулої неділі.

"Я роблю це на кожному футбольному турнірі: Євро та Чемпіонатах світу. Думаю, ми зможемо зробити крок уперед і, нарешті, щось виграти", — пояснив він.

Пол Біббі

На прохання зробити прогноз щодо майбутньої континентальної першості він сказав, що зараз у збірній Англії зібрані різнопланові молоді гравці.

"Найімовірніше, ми вийдемо з групи, а далі подивимося, з ким впаде жереб зіграти. Ми нічого не вигравали з 1966 року і я сподіваюся, що за час мого життя виграємо хоча б що-небудь. Уперед, Англія — цього року ми можемо перемогти!" — сказав він.

Пол Біббі, який доглядає за своїм 36-річним сином Аароном, у своєму рідному місті Челмсфорді відомий різдвяними декораціями. Протягом майже двох десятиліть він прикрашав свій будинок 30 тисячами різдвяних гірлянд, щоб зібрати гроші для швидкої допомоги Essex і Herts. У грудні минулого року він визнав, що знадобиться витратити щонайменше 300 фунтів стерлінгів (355 євро), щоб заплатити за електрику. Але це його не зупинило, і лампочок стало вже 70 тисяч.

"Минулого року вартість електрики тільки для освітлення становила понад 300 фунтів стерлінгів, цього разу, можливо, буде ще більше, але це мене не лякає", — сказав він.

Нагадаємо, що Україна опинилася в першій десятці найдорожчих збірних Євро-2024, за оцінками Transfermarkt.

Також повідомлялося, що в контрольному матчі перед Євро збірна України обіграла команду Молдови 4:0.