Первый инцидент Евро-2024: шотландские болельщики попали в ДТП, выехав не на ту сторону дороги

Пять шотландцев получили травмы, когда их водитель спутал стороны дороги и выехал на встречную полосу.

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Лобовое столкновение произошло возле аэропорта Веце, неподалеку от Дюссельдорфа. Пятеро болельщиков Шотландии получили травмы в лобовой аварии после того, как вывернули на неправильную сторону дороги, когда они прибыли в Германию на матч открытия Евро-2024. Об этом пишет The Telegraph.

Водитель арендованного автомобиля, направлявшегося в Мюнхен на матч Шотландии с хозяевами, подозревается в вождении в нетрезвом виде после аварии в пятницу утром.

Четыре машины скорой помощи и другие бригады экстренной помощи прибыли на место происшествия сразу после полуночи на дороге возле аэропорта Веце.

В результате столкновения все пятеро пассажиров Citroen C3 получили травмы, двое болельщиков находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что все болельщики прибыли в Германию из Эдинбурга.

Их Citroen столкнулся лоб в лоб с Mercedes Benz S-Class, за рулем которого находился 45-летний мужчина из Дюссельдорфа, который также получил травмы.

Предполагается, что авария произошла из-за того, что шотландский водитель забыл ехать по правой стороне после выезда из аэропорта.

"Эти пятеро мужчин были группой друзей, которые приехали в Германию на Евро-2024. По пути от терминала к выходу мужчина из Шотландии выехал на полосу встречного движения, из-за левостороннего движения в его родной стране", — сообщили в полиции.

На кадрах с места происшествия видно, что машины серьезно повреждены, а по дороге разбросаны чемоданы, парамедики оказывают помощь пострадавшим, один из которых одет в килт.

Команда Шотландии встретится с командой Германией в Мюнхене в первом матче группы А Евро-2024. Тысячи шотландских футбольных фанатов уже прибыли в этот баварский город.

Шотландские фаны в Германии

Туристический совет Мюнхена заявил, что ожидает, что в выходные дни Германию посетят до 100 000 шотландцев, а британское консульство прогнозирует, что во время турнира Германию посетят до 200 000 шотландских болельщиков.

Шотландские фаны в Мюнхене

Напомним, ранее Фокус писал, где смотреть матч открытия Германия — Шотландия. Матч открытия Чемпионата Европы по футболу состоится 14 июня в 22:00 по киевскому времени на "Арене Мюнхен" в Германии.