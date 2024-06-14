Перший інцидент Євро-2024: шотландські вболівальники потрапили в ДТП, виїхавши не на той бік дороги

П'ятеро шотландців дістали травми, коли їхній водій сплутав сторони дороги і виїхав на зустрічну смугу.

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Лобове зіткнення сталося біля аеропорту Веце, неподалік від Дюссельдорфа. П'ятеро вболівальників Шотландії дістали травми в лобовій аварії після того, як вивернули на неправильний бік дороги, коли вони прибули до Німеччини на матч відкриття Євро-2024. Про це пише The Telegraph.

Водія орендованого автомобіля, що прямував до Мюнхена на матч Шотландії з господарями, підозрюють у водінні в нетверезому стані після аварії в п'ятницю вранці.

Чотири машини швидкої допомоги та інші бригади екстреної допомоги прибули на місце події одразу після опівночі на дорозі біля аеропорту Веце.

Унаслідок зіткнення всі п'ятеро пасажирів Citroen C3 дістали травми, двоє вболівальників перебувають у важкому стані. Повідомляється, що всі вболівальники прибули до Німеччини з Единбурга.

Їхній Citroen зіткнувся лоб у лоб із Mercedes Benz S-Class, за кермом якого перебував 45-річний чоловік із Дюссельдорфа, який також отримав травми.

Передбачається, що аварія сталася через те, що шотландський водій забув їхати правою стороною після виїзду з аеропорту.

"Ці п'ятеро чоловіків були групою друзів, які приїхали до Німеччини на Євро-2024. Дорогою від термінала до виходу чоловік із Шотландії виїхав на смугу зустрічного руху, через лівосторонній рух у його рідній країні", — повідомили в поліції.

На кадрах з місця події видно, що машини серйозно пошкоджено, а дорогою розкидано валізи, парамедики надають допомогу постраждалим, один з яких одягнений у кілт.

Команда Шотландії зустрінеться з командою Німеччиною в Мюнхені в першому матчі групи А Євро-2024. Тисячі шотландських футбольних фанатів уже прибули до цього баварського міста.

Шотландські фани в Німеччині

Туристична рада Мюнхена заявила, що очікує, що у вихідні дні Німеччину відвідають до 100 000 шотландців, а британське консульство прогнозує, що під час турніру Німеччину відвідають до 200 000 шотландських уболівальників.

Шотландські фани в Мюнхені

Нагадаємо, раніше Фокус писав, де дивитися матч відкриття Німеччина — Шотландія. Матч відкриття Чемпіонату Європи з футболу відбудеться 14 червня о 22:00 за київським часом на "Арені Мюнхен" у Німеччині.