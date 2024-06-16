Євро-2024: Нідерланди вирвали перемогу в Польщі. Словенія зіграла внічию з Данією

Нідерланди практично повністю володіли ініціативою і в кінцевому підсумку були сильнішими в стартовому матчі на Євро проти Польщі.

Related video

Через травму нападник "Барселони" Роберт Левандовскі пропустив перший матч проти збірної Нідерландів у стартовій грі команди на Чемпіонаті Європи 2024 року, з цієї причини Польща, можливо, і програла 1:2. "Помаранчеві" одразу ж узялися за справу і грали першим номером. Найбільше загрожував воротам Войцеха Щесни нідерландець Коді Гакпо. Удари та загострювальні передачі здебільшого йшли від нього.

Водночас Польща відзначилася першою. Навіс від півзахисника Пьотра Зелінські результативно замкнув Адам Букса. Гол поляків усе ж таки суперечив сюжету матчу, до того ж, згодом їм не вдалося налагодити комбінаційну гру.

Нідерланди посилили дії в атаці та почали штурмувати оборону поляків. Мемфіс Депай, Вірджіл Ван Дейк, Тіджані Рейндерс комбінували біля воріт голкіпера Щесни. Гол назрівав. На 29-й хвилині після перехоплення Гакпо отримав м'яч і вийшов на ударну позицію. М'яч опинився у воротах. Надалі Нідерланди практично повністю володіли ініціативою.

На другі 45 хвилин тренер Польщі замінив Себастьяна Шиманського, який невдало зіграв у першому таймі, на Якуба Модера. У другому таймі у підопічних Кумана було кілька гострих підходів до воріт суперника, але потім поляки почали перехоплювати ініціативу. Міхал Пробеж, судячи з усього, робив ставку на перемогу. Куман теж провів заміни — і команда повернула ініціативу.

81-й хвилині замість Депая вийшов Ваут Веггорст, який вирішив результат поєдинку в кінцевому підсумку. Чи не першим дотиком замкнув відмінну передачу від Натана Аке.

Після пропущеного голу деморалізована збірна Польщі все ж робила спроби комбінаційної гри. Кароль Свідерський міг зрівнювати, а трохи згодом здалеку пробивав Нікола Залевський, проте страж воріт Брат Вербрюген зіграв вище за всякі похвали. У підсумку, Нідерланди набрали перші 3 очки.

Фанати Нідерландів

Словенія — Данія

У матчі команд групи C збірна Словенії зіграла внічию з Данією. Данці забили першими — відзначився Крістіан Еріксен. За словенців же забив Ерік Янжа.

Нагадаємо, що напередодні на Євро-2024 у битві фаворитів Іспанія була сильнішою за Хорватію. Албанія, своєю чергою, забила рекордно швидкий гол на Чемпіонатах Європи у ворота збірної Італії.

Також повідомлялося, що в матчі-відкритті на Євро-2024 Німеччина розгромила Шотландію: 5:1.