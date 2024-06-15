Євро-2024: у битві фаворитів перемогла Іспанія, Албанія забила рекордно швидкий гол Італії

У матчі Хорватія — Іспанія рахунок відкрив Альваро Мората. На 29-й хвилині нападник "Атлетіко" помчав по центру від захисників і впевнено підійшов до удару

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Матч дня на Євро-2024 у суботу, 15 липня, між Іспанією та Хорватією завершився впевненою перемогою "Фурії Рохи". Триразові чемпіони Європи іспанці були сильнішими за, здавалося б до матчу, рівного суперника. Головним чином тому, що скориставшись кожною з помилок балканців в обороні. Забивали Альваро Мората, Фабіан Руїс та Дані Крвахаль.

Відкрив рахунок Альваро Мората. На 29-й хвилині нападник "Атлетіко" помчав по центру від захисників і впевнено підійшов до удару, зблизившись із кіпером — 1:0. Хорвати швидко відповіли епізодом із Брозовичем. Але практично тут же пропустили. Фабіан Руїс біля штрафного обіграв весь захист, що залишився, і точно пробив у нижній кут.

У Хорватії після цього знову була можливість зрівняти. Нею не скористався Ловро Майєра.

У третьому голі взяв участь наймолодший гравець в історії Євро — 16-річний Ламін Ямаль. Віддав точну передачу верхи в штрафний майданчик на захисника "вершкових" Карвахаля. Той пішов від опіки та замкнув пас.

3:0 на користь Іспанії — прекрасний старт для тренера Луїса де ла Фуенте.

Угорщина — Швейцарія

У ще одному матчі Швейцарія виявилася сильнішою за Угорщину. 3:1. Голи забивали: Квадво Дуа, Мышель Ебішер, Брель Емболо. У складі переможених помітніше за інших виділявся хавбек "Ліверпуля" Домінік Собослаї.

Італія — Албанія

Своєю чергою, "Скуадра Адзурра" переграла албанську збірну 2:1. Завдяки голам Алессандро Бастоні та Ніколо Барелли. Але при цьому албанець Байрамі відкрив рахунок у матчі вже на 1-й хвилині. До слова, цей гол Недіма Байрамі виявився найшвидшим в історії чемпіонатів Європи — на 23-й секунді.

Нагадаємо, що напередодні у стартовому матчі Євро-2024 Німеччина не залишила каменя на камені від Шотландії — 5:1.

Також повідомлялося, що в Німеччині запропонували англійським фанатам на Євро-2024 вживати канабіс замість пива.