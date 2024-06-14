У ФРН запропонували англійським фанатам на Євро-2024 вживати канабіс замість пива: в чому причина

Представник правоохоронних органів німецького Гельзенкірхена Стефан Кніпп зазначив, що алкоголь може зробити когось більш агресивним, а куріння канабісу сприяє спокійному настрою у людей.

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Під час чемпіонату Європи-2024 у Німеччині представники місцевих правоохоронних органів будуть проявляти більш лояльне ставлення до тих англійських фанатів, які замість алкоголю вживатимуть канабіс. Про це пише видання The Sun з посиланням на представника поліції Гельзенкірхена Стефана Кніппа.

"Якщо ми побачимо групу людей, які п’ють алкоголь і виглядають трохи агресивно, та іншу групу, яка курить марихуану, ми, звісно, подивимося на тих, хто п'є. Вживання алкоголю здатне зробити когось більш агресивним, а куріння канабісу викликає у людей спокійний настрій",— стверджує Кніпп.

Варто зазначити, що в Німеччині починаючи з 1 квітня в Німеччині діє закон, який дозволив частково легалізувати споживання канабісу. Канабіс віднині відсутній у переліку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини, тому дорослі зможуть на законних підставах зберігати та вирощувати для себе певну кількість.

Також відомо, що 16 червня в Гельзенкірхені відбудеться перший матч для збірних Сербії та Англії на груповому етапі Євро-2024. Гра почнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, шо 14 червня стався перший інцидент на футбольному чемпіонаті Європи, який цього року приймає Німеччина. Зокрема вболівальники з Шотландії потрапили в ДТП, оскільки в'їхали в неправильний бік дороги.

Крім того, ФРН готує підвищені заходи безпеки для захисту української збірної на Євро-2024. Зокрема в країні створено спеціальний центр ситуації, у якому працюватимуть близько 600 поліцейських.