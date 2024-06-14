В ФРГ предложили английским фанатам на Евро-2024 употреблять каннабис вместо пива: в чем причина

Представитель правоохранительных органов немецкого Гельзенкирхена Стефан Книпп отметил, что алкоголь может сделать кого-то более агрессивным, а курение каннабиса способствует спокойному настроению у людей.

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Во время чемпионата Европы-2024 в Германии представители местных правоохранительных органов будут проявлять более лояльное отношение к тем английским фанатам, которые вместо алкоголя будут употреблять каннабис. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на представителя полиции Гельзенкирхена Стефана Книппа.

"Если мы увидим группу людей, которые пьют алкоголь и выглядят немного агрессивно, и другую группу, которая курит марихуану, мы, конечно, посмотрим на тех, кто пьет. Употребление алкоголя способно сделать кого-то более агрессивным, а курение каннабиса вызывает у людей спокойное настроение",- утверждает Книпп.

Стоит отметить, что в Германии начиная с 1 апреля в Германии действует закон, который позволил частично легализовать потребление каннабиса. Каннабис отныне отсутствует в перечне запрещенных веществ в законе о наркотиках Германии, поэтому взрослые смогут на законных основаниях хранить и выращивать для себя определенное количество.

Также известно, что 16 июня в Гельзенкирхене состоится первый матч для сборных Сербии и Англии на групповом этапе Евро-2024. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, шо 14 июня произошел первый инцидент на футбольном чемпионате Европы, который в этом году принимает Германия. В частности болельщики из Шотландии попали в ДТП, поскольку въехали в неправильную сторону дороги.

Кроме того, ФРГ готовит повышенные меры безопасности для защиты украинской сборной на Евро-2024. В частности, в стране создан специальный центр ситуации, в котором будут работать около 600 полицейских.