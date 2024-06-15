Евро-2024: в битве фаворитов победила Испания, Албания забила рекордно быстрый гол Италии

В матче Хорватия — Испания счет открыл Альваро Мората. На 29-й минуте нападающий "Атлетико" умчался по центру от защитников и уверенно подошел к удару.

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Матч дня на Евро-2024 в субботу, 15 июля, между Испанией и Хорватией завершился уверенной победой "Фурии Рохи". Трехкратные чемпионы Европы испанцы были сильнее, казалось бы до матча, равного соперника. Главным образом потому, что воспользовались каждой из оплошностей балканцев в обороне. Забивали Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Крвахаль.

Открыл счет Альваро Мората. На 29-й минуте нападающий "Атлетико" умчался по центру от защитников и уверенно подошел к удару, сблизившись с кипером — 1:0. Хорваты быстро ответили эпизодом с Брозовичем. Но практически тут же пропустили. Фабиан Руис возле штрафной обыграл всю оставшуюся защиту и точно пробил в нижний угол.

У Хорватии после этого вновь была возможность сравнять. Ею не воспользовался Ловро Майера.

В третьем голе поучаствовал самый молодой игрок в истории Евро — 16-летний Ламин Ямаль. Отдал точную передачу верхом в штрафную на защитника "сливочных" Карвахаля. Тот ушел от опеки и замкнул пас.

3:0 в пользу Испании — прекрасный старт для тренера Луиса де ла Фуэнте.

Венгрия — Швейцария

В еще одном матче Швейцария оказалась сильнее Венгрии. 3:1. Голы забивали: Квадво Дуа, Мишель Эбишер, Брель Эмболо. В составе проигравших заметнее других выделялся хавбек "Ливерпуля" Доминик Собослаи.

Италия — Албания

В свою очередь, "Скуадра Адзурра" переиграла албанскую сборную 2:1. Благодаря голам Алессандро Бастони и Николо Бареллы. Но при этом албанец Байрами открыл счет в матче уже на 1-й минуте. К слову, этот гол Недима Байрами оказался самым быстрым в истории чемпионатов Европы — на 23-й секунде.

Напомним, что накануне в стартовом матче Евро-2024 Германия не оставила камня на камне от Шотландии — 5:1.

Также сообщалось, что в Германии предложили английским фанатам на Евро-2024 употреблять каннабис вместо пива.