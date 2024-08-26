Умер футбольный тренер Свен-Еран Эрикссон: что известно о легендарном наставнике "Лацио" и "МЮ"

Свен-Йоран Эрикссон болел онкологическим заболеванием, ему оставалось не более полугода. Но за это время он успел потренировать любимый "Ливерпуль" и сняться в документальном фильме о своей же футбольной карьере.

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В возрасте 76 лет от тяжелой болезни умер бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон. Причиной смерти стал рака поджелудочной железы, о котором он рассказал полгода назад. О жизни, болезни и смерти футбольного тренера сообщило BBC.

Публикация о трагическом событии появилась на портале издания около 14:00, 26 августа. Информация поступила от родственников, которые сообщили, что он умер утром в окружении близких.

"Свен-Горан Эрикссон умер. После продолжительной болезни он умер утром дома в окружении семьи", — привели журналисты слова родственников.

В январе 2024 года Эрикссон рассказал о смертельной болезни и предположил, что ему осталось жить менее полугода. При этом он активно провел это время. Весной стал временным тренером команды "Ливерпуль". Летом вышел документальный фильм о его карьере в футболе.

На странице Sky News в Facebook, где сообщалось о смерти тренера, в течение 20 минут появились две сотни слов сострадания: люди скорбели из-за потери человека, которого считали одним из тренеров в истории.

Свен-Йоран Эрикссон: чем известен шведский тренер

Свен-Еран Эрикссон и экс-капитан английской сборной Стив Джеррард

Свен-Йоран Эрикссон — футболист и тренер, который родился в Швеции. Его игровая карьера прошла на позиции защитника, защищал цвета четырех местных командах с 1966 по 1975 гг. В дальнейшем на протяжении 33 лет занимался тренерской деятельностью в 18 разных клубах. С 2001 по 2006 гг. швед был менеджером сборной Англии, затем — возглавлял "Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити". Кроме того, он длительное время работал с командами Серии А: "Ромой", "Лацио", "Сампдорией" и "Фиорентиной".

Пожалуй, главной вехой его тренерской карьеры было "Лацио". С римской командой с 1997 по 2001 год он выиграл Кубок, Суперкубок Италии, Кубок обладателей кубков и второе в истории "орлов" Скудетто.

В сезоне 1999/00 гг. "Лацио" в Лиге чемпионов противостояло киевскому "Динамо", которое годом ранее в главном европейском клубном турнире остановилось за шаг до финала.

Матч "Лацио" и "Динамо" Киев, 1999 год обзор

"Динамо" Киев -- "Лацио", 1999 год, полный матч

В бытность главным менеджером английской сборной Эрикссону удавалось трижды вывести команду в финальную часть Чемпионата мира. По набранным очкам в матчах крупных турнирах швед был лучшим тренером среди всех тренеров английской сборной. Об этом говорит статистика портала England Football (правда, страница в последний раз обновлялась в 2007 году и не учитывает два выхода в финал сборной под руководством Гарета Саутгейта). Трейлер документального фильма Swen, который вышел на Amazone, можно посмотреть на YouTube-канале сервиса.

Трейлер фильма нового фильма "Свен"

Отметим, что в июле Фокус вел репортаж о, как выяснилось, очередной неудаче английской и лично Гарета Саутгейта в финале Евро-2024. В полуфинале англичане переиграли нидерландскую команду — 2:1, но затем в финальном матче сборная "Трех львов" все же уступили Испании — 1:2

Напомним, что весной 2024 года СМИ писали об итальянском футболисте одной из низших лиг, который внезапно умер после удара по воротам. Зимой стало известно о смерти украинского футболиста Богдана Шершуна: журналисты назвали причину трагического события.