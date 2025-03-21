Тайна раскрыта: ученая выяснила, как картина английских герцогов оказалась в Америке

В середине 1950-х годов английская герцогиня Баклю и Куинсберри заметила на выставке Гарвардского университета полотно Антониса ван Дейка. Удивление вызвало то, что картина принадлежала герцогине и должна была храниться в Англии.

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Благодаря тщательному исследованию искусствоведа наконец-то разгадана многолетняя тайна исчезновения оригинального масляного эскиза фламандского мастера Антониса ван Дейка. Картина, часть коллекции XVII века, исчезла в Англии в начале 1950-х годов, чтобы через несколько лет появиться в американском музее, пишет Phys.org.

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Исчезнувшая картина "Портрет Вольфганга Вильгельма Пфальц-Нойбургского" была одним из 37 эскизов, созданных масляными красками Антонисом ван Дейком для его серии "Иконография". С 1682 года полотно хранилось в Боутон-хаусе, резиденции герцога Баклю и Квинсберри. Однако ее похитили в 1951 году, а отсутствие заметили только через шесть лет, когда Мэри Монтагу Дуглас Скотт, герцогиня Баклю и Куинсберри, неожиданно увидела ее на выставке в галерее Гарвардского университета.

Доктор Мередит Хейл, старший преподаватель истории искусства и визуальной культуры, провела масштабное исследование, чтобы проследить путь картины. Изучая переписку между ключевыми фигурами, в частности с аукционным домом Christie's, она реконструировала точную хронологию смены владельцев.

Исследование показало, что Леонард Джеральд Гвинн Рэмси, редактор журнала "The Connoisseur" и член Общества антикваров, был ответственным за кражу. Рэмси посетил Боутон в 1951 году якобы для того, чтобы задокументировать коллекцию, но вместо этого воспользовался своим доступом, чтобы вывезти произведения искусства.

Документы свидетельствуют, что позже Рэмси договорился о том, чтобы эскиз был признан и анонимно продан на аукционе Christie's в 1954 году за 189 фунтов стерлингов. В течение года он прошел через нескольких дилеров, в конце концов его приобрела частная коллекционерка, доктор Лилиан Мальков, которая впоследствии подарила его Гарвардскому музею искусств Фогга. Когда возникли вопросы о происхождении картины, музей вернул ее Мальков в 1960 году, а после ее смерти полотно попало в коллекцию Университета Торонто.

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Благодаря детальному анализу архивных записей в Великобритании, США и Канаде доктор Хейл подтвердила идентичность картины, что привело к ее официальной деацессии и возвращению герцогу Баклю — через 73 года после ее похищения.

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