Раскопали не только древний колодец: археологи нашли неожиданные сокровища на кувейтском острове

Во время раскопок на острове Файлака археологи обнаружили древние сооружения, которые датируются VII веком н. э. Ученые также нашли многочисленные артефакты, в частности более пяти килограммов драгоценных камней.

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На острове Файлака, Кувейт, археологи обнаружили древний колодец, который раскрывает прошлое региона в доисламский и раннеисламский периоды. Этот колодец, отличающийся своими большими размерами и значительным запасом воды, раскопали во дворе резиденции, датируемой VII-VIII веками н. э., пишет Arkeonews.

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Открытие подтвердил Национальный совет по вопросам культуры, искусств и литературы (NCCAL), а Мохаммад бин Редха, и. о. помощника генерального секретаря по вопросам древностей и музеев, предоставил подробности. Бин Редха подчеркнул значение колодца, отметив его связь с окружающими археологическими сооружениями, которые углубляют понимание исторического развития острова.

Во время дальнейших раскопок археологи обнаружили каменные фундаменты соседнего сооружения, остатки стены внутреннего двора и фрагменты керамики Фото: KUNA

Во время дальнейших раскопок археологи обнаружили каменные фундаменты соседнего здания, остатки стены внутреннего двора и фрагменты керамики, возраст которой оценивается в 1300-1400 лет. Эти находки являются частью нынешнего проекта под руководством совместной кувейтско-словацкой археологической группы, которая начала работу в 2019 году в районе Аль-Кусур, известном своей исторической ценностью.

Профессор археологии и антропологии Кувейтского университета доктор Хассан Ашканани назвал находку большим археологическим прорывом. Он отметил важность находки для понимания культурной и экономической деятельности в период перехода от христианства к раннему исламу. Кроме того, найдено более пяти килограммов драгоценных камней, включая рубины и аметисты, что свидетельствует о широких торговых сетях на острове 1400 лет назад.

Доктор Матей Руткай, руководитель словацкой миссии, объявил о планах расширить раскопки в северной части Аль-Кусура в 2025 году. Предыдущие работы на этом участке обнаружили двор и большой дом, который, как полагают, принадлежал влиятельному лицу того времени.

Недавно исследованный участок имеет размеры 38 на 34 метра, тогда как резиденция занимает 97 квадратных метров. Сам колодец, размером 4,5 на 4 метра, расположен рядом с древним водным каналом, что свидетельствует о развитой инфраструктуре поселения.

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Участок Аль-Кусур остается одной из важнейших археологических локаций на острове Файлака, охватывающий примерно два километра с востока на запад и простирающийся на один километр вглубь острова. Предыдущие раскопки обнаружили фундаменты церквей, жилища из известняка и сырцового кирпича, гипсовые артефакты, глиняную посуду и драгоценные камни разных исторических эпох.

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